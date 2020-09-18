Еще 30 столичных классов отправляется на "дистанционку"

Количество закрытых на карантин школ в Киеве осталось на уровне 5, переведенных на дистанционное обучение классов — увеличилось на 30 до 328.

Об этом говорится в ответе департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации на запрос Українських Новин.

Так, по состоянию на 18 сентября 5 школ закрыты на карантин и 328 классов переведены на дистанционное обучение.

Также в столице 1 учреждение дошкольного образования и 15 групп временно закрыты.

Как сообщали Українськi Новини, с 21 сентября Киев остался в "оранжевой зоне" эпидопасности, Тернополь, Черновцы и Ивано-Франковск переведены из "красной зоны" в "оранжевую".

Кроме того, в столице 17 сентября стало на 134 зараженных коронавирусом человека больше, чем накануне. Умерли пятеро.

На фоне этого в Министерстве образования рассказали, что делать тем ученикам, у которых нет ноутбука или планшета для дистанционного обучения.

Накануне количество закрытых на карантин школ в Киеве осталось на уровне 5, переведенных на дистанционное обучение классов увеличилось на 25 до 298.

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