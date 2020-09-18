Киев остается в "оранжевой зоне". К нему присоединяются Тернополь, Черновцы и Ивано-Франковск

По результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киев остался в "оранжевой зоне" эпидемической опасности, Ивано-Франковск, Черновцы и Тернополь переведены в "оранжевую зону" из "красной".

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"С 00:00 21 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Киев остается в "оранжевой зоне", - написал он.

По словам Немчинова, в "красную зону" отнесены в Закарпатской области - Чоп; во Львовской области - Перемышлянский и Пустомытовский районы; в Тернопольской области - Бережаны, Залещицкий, Збаражский и Тернопольский районы; в Хмельницкой области - Славута и Волочисский район; в Черкасской области - Канев; в Черниговской области - Нежин и Носовский район.

Всего в "красную зону" попало 12 админединиц, что в 3 раза меньше по сравнению с прошлым распределением.

В частности, зону строгих карантинных ограничений покинули 3 областных центра - Ивано-Франковск, Черновцы и Тернополь, которые переведены в "оранжевую зону".

Также к "оранжевой зоне" отнесены Винница, Ужгород, Сумы, Харьков, Хмельницкий.

Таким образом, с 21 сентября в "оранжевой зоне" будут 8 областных центров.

К "желтой зоне" отнесены такие областные центры, как Житомир, Луцк, Запорожье, Львов, Николаев, Одесса, Ривне, Черкассы и Чернигов.

При этом, согласно действующему распределению, Львов находится в "оранжевой зоне", Запорожье - в "зеленой".

В Киевской области к "оранжевой зоне" отнесены Обухов, Киево-Святошинский и Барышевский районы.

На данный момент Барышевский район и Обухов находятся в "желтой зоне".

К "желтой зоне" в Киевской области с 21 сентября отнесены Березань, Борисполь, Бровары, Буча,Васильков, Переяслав, Ирпень (сейчас в "оранжевой зоне"), Ржищев и Фастов (сейчас в "оранжевой зоне"), а также Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский (переведен из "зеленой зоны"), Броварской, Васильковский, Вышгородский, Володарский (переведен из "зеленой зоны"), Иванковский, Кагарлыкский (переведен из "зеленой зоны"), Макаровский, Мироновский (переведен из "зеленой зоны"), Обуховский, Таращанский, Фастовский и Яготинский (переведен из "оранжевой зоны") районы.

Как сообщали Українські Новини, с 14 сентября Киев отнесен к "оранжевой зоне" эпидопасности.

Это значит, что в городе действуют существенные ограничения на проведение масовых мероприятий, работу ночных клубов и развлекательных заведений.

Ранее Кабинет Министров изменил критерий отнесения регионов к "красной зоне" эпидемической опасности распространения коронавируса.

Регион может быть отнесен к "красной зоне" в случае превышения среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19 случаев на 100 тыс. населения за 14 дней более чем в 5 раз.

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