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18 сентября 2020, пятница, 11:48 213
Общество 2020-09-18T12:45:02+03:00
Українські Новини
В Киевской области за сутки увеличилась смертность от коронавируса

В Киевской области за сутки увеличилась смертность от коронавируса

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 17 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 134 человека до 7 476, умерших - на 5 до 151.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 18 сентября 2020 года на 10:00 официально подтверждено 7 476 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 608 детей и у 895 медицинских работников", - сказано в нем.

За сутки подтверждено 134 новых случая коронавирусной болезни, в том числе у 8 детей и 126 взрослых.

9 больных госпитализированы, остальные находятся на амбулаторном лечении (под наблюдением).

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 были госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 1 070 больных, на амбулаторном лечении (под наблюдением) - 6 406 человек.

Выздоровели всего 4 880 человек, из них 412 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет. 

За отчетные сутки выписаны 29 человек, из них 2 детей.

Всего за период эпидемии в Киевской области умер 151 больной с подтвержденным COVID-19.

За сутки поступило сообщение о 5 летальных случаев среди больных коронавирусом.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав отменил обязательные тесты на коронавирус для выходящих из самоизоляции лиц.

Также 17 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 3 228 до 169 472, количество умерших от заболевания - на 68 человек до 3 468 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания снизилось на 9,9%, новых летальных случаев - увеличилось на 13,3%.

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