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12 августа 2020, среда, 13:29 10
Финансы 2020-08-12T13:30:02+03:00
Українські Новини
Члены правления НБУ в июне получили гигантские отпускные

Члены правления НБУ в июне получили гигантские отпускные

Надежда Комендантова
Нацбанк, Яков Смолий, зарплаты чиновников, зарплаты в НБУ
НБУ. Фото: Нацбанк
НБУ. Фото: Нацбанк

В июне 4 из 6 членов правления Национального банка уходили в отпуск и получили выплаты от 65 до 120 тыс. гривен.

Об этом Українські Новини сообщила пресс-служба НБУ.

С учетом ограничений по зарплате на период карантина, установленных изменениями в закон о государственном бюджете на 2020 год, заработная плата, начисленная в июне 2020 членам правления Национального банка, составила: главе Национального банка Якову Смолию - 47 230,00 гривен (после удержания из нее налогов и военного сбора выплачено  38 020,15 гривен); первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой - 81 168,34 гривен (в том числе оплата отпуска, которая не подпадает под требования закона, - 33 938,34 гривен; после удержания налогов и военного сбора ей выплачено 65 340,51 гривен); заместителю главы Нацбанка Роману Борисенко - 147 268,89 гривен (в том числе оплата отпуска - 104 540,50 гривен; после удержания налогов и военного сбора выплачено 118 231,00 гривен).

Также заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу начислено за июнь 120 027,71 гривен (в том числе оплата отпуска - 74 864,02 гривен; после удержания налогов и военного сбора выплачено 96 622,30 гривен); заместителю главы НБУ Олегу Чурию - 112 296,93 гривен (в том числе оплата отпуска - 69 568,54 гривен; после удержания налогов и военного сбора выплачено 90 399,03 гривен); заместителю главы НБУ Сергею Холоду - 47 230,00 гривен (после удержания налогов и военного сбора выплачено 38 020,15 гривен).

Как сообщали Українські Новини, 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы НБУ.

1 июля Смолий написал и подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке, объяснив это систематическим политическим давлением, хотя ранее рассчитывал быть на своей должности до 2025 года.

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