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17 сентября 2020, четверг, 22:30 32
Европа 2020-09-17T23:15:01+03:00
Українські Новини
Во Франции жертвы коронавируса подали в суд на премьер-министра

Во Франции жертвы коронавируса подали в суд на премьер-министра

Константин Долгий
Франция, Европа, коронавирус в Европе, Коронавирус во Франции
Флаг Франции. Фото: depositphotos.com
Флаг Франции. Фото: depositphotos.com

В то время как во Франции впервые с начала пандемии коронавируса за сутки выявили более 10 тыс. новых случаев заражения, на премьер-министра страны Жана Кастекса подали в суд за "провал в борьбе с COVID-19″.

Об этом в четверг, 17 сентября, пишет агентство Associated Press, передают Українські Новини.

Истцом выступил адвокат Фабрис Ди Визио. Он обратился в суд от имени группы французов, которые стали жертвами пандемии коронавируса. Они обвиняют Кастекса в опасном и противоречивым управлением кризисом, вызванным распространением COVID-19.

Пострадавшие хотят узнать, почему во Франции не использовали тест-системы для выявления коронавируса с использованием слюны, которые в несколько раз быстрее предоставляют результат, чем их аналог, использующий назальные выделения.

Кроме того, переболевшие COVID-19 люди и их родственники интересуются, почему власти не требовали обязательного ношения защитных масок для офисных работников аж до 1 сентября, хотя в течение всего лета маски были обязательными для пребывания на открытом пространстве.

Жалоба была направлена в специальный суд, который занимается расследованием преступлений, совершенных министрами и другими государственными чиновниками.

В случае, если суд возбудит дело, премьер-министру Франции может грозить тюремное заключение сроком до 2 лет и штраф в размере 30 тыс. евро.

Согласно данным сервиса Worldometer, с начала пандемии коронавируса нового типа во Франции было подтверждено 415 тыс. случаев заражения. От осложнений погибли 31 тыс. человек. Страна занимает третье место в Европе по общему количеству выявленных случаев заболевания.

Как сообщали Українські Новини, Австрия и Венгрия заявили о начале второй волны распространения коронавируса на фоне ухудшавшейся эпидемиологической обстановки.

Также сообщалось, власти Португалии распространили действие режима чрезвычайной ситуации на всю территорию страны из-за резко возросшего прироста больных коронавирусом.

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