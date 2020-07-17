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17 июля 2020, пятница, 20:04 248
Европа 2020-07-17T20:05:23+03:00
Українські Новини
Румыния продлила запрет на въезд для всех, включая украинцев

Румыния продлила запрет на въезд для всех, включая украинцев

Кира Молчанова
Румыния, Запрет на въезд, коронавирус в Европе, Коронавирус в Румынии
Украина-Румыния. Фото: vesti.dp.ua
Украина-Румыния. Фото: vesti.dp.ua

В Румынии продлили действие чрезвычайной ситуации, а после этого продлили до 15 августа запрет на въезд на территорию страны иностранцам и украинцам в том числе.

 Об этом сообщает на своей странице в Facebook посольство Украины в Румынии.

"Согласно п. 2 ст. 2 Приложения 3 указанного решения, запрещается въезд на территорию Румынии через пункты пропуска на государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства", - сообщили в посольстве.

Однако въехать на территорию страны все-таки можно. Исключения касаются следующих лиц:

  • члены семьи граждан Румынии;
  • члены семьи граждан других государств-членов ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарии, имеющие право на проживание на территории Румынии;
  • лица, имеющие долгосрочные визы, вид на жительство или документ эквивалентный виду на жительство, выданный компетентными органами или другой эквивалентный документ, выданный компетентными органами других государств, согласно законодательству ЕС;
  • лица, въезжающие в Румынию с профессиональной целью, что подтверждается полученными визой, видом на жительство или иным эквивалентным документом, соответственно медицинские работники, исследователи в области медицины, медицинские работники гериатрической помощи, а также перевозчики и другие категории персонала задействованного в транспортировке товаров, обеспечивающего такие перевозки;
  • дипломатический или консульский персонал, персонал международных организаций, военный персонал или персонал, который может обеспечивать гуманитарную помощь;
  • лица в режиме транзита, в том числе репатриированные в рамках получения консульской защиты;
  • пассажиры, путешествующие по императивным мотивам;
  • иностранцы и лица без гражданства, которые путешествуют с целью обучения;
  • иностранцы и лица без гражданства, высококвалифицированные работники, если их трудоустройство необходимо с экономической точки зрения, и деятельность не может быть отложена или проводиться за рубежом;
  • иностранцы и лица без гражданства, трансграничные работники, сезонные сельскохозяйственные работники, персонал морского и речного транспорта;
  • члены международных спортивных делегаций, участвующих в спортивных соревнованиях, организованных на территории Румынии.

Особое внимание обращается на режим временного транзита по территории Румынии, который разрешен исключительно при следующих условиях:

  • только в непрерывном порядке и исключительно по маршруту, утвержденному компетентными органами Румынии - карта;
  • при наличии соответствующих документов, подтверждающих транзитную цель поездки и дающих основания для въезда в страну следования;
  • транзитный проезд в страны, в частности Республики Болгария, с туристической целью возможен при наличии документов, подтверждающих цель поездки (туристический ваучер, бронирование гостиницы и т.д.) и дающих основания для въезда в страну следования.

Как сообщают Українські Новини, Румыния заявляла, что не планирует до 17 июля пересматривать правила пересечения гражданами границы Украины.

Пока Евросоюз не откроет границы для украинцев еще минимум две недели. 

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