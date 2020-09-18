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18 сентября 2020, пятница, 17:14 186
Судебная власть 2020-09-18T18:45:03+03:00
Українські Новини
Шабунин не явился в суд на рассмотрение админпротокола против себя

Шабунин не явился в суд на рассмотрение админпротокола против себя

Ольга Фандорина
Суд, Виталий Шабунин, цпк, Админпротокол
Виталий Шабунин. Фото: 24 канал
Виталий Шабунин. Фото: 24 канал

Глава Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин не явился в пятницу в Печерский районный суд на рассмотрение административного протокола за несвоевременную подачу им электронной декларации, заседание перенесено на 30 сентября.

Об этом Українським Новинам сообщили в суде.

Заседание планировалось в пятницу в 10:00.

Шабунин не явился, причина неявки не уточняется.

Следующее заседание состоится в 09:15 30 сентября.

В начале августа Нацполиция составила на Шабунина админпротокол за несвоевременную подачу декларации.

Основатель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин забыл вовремя подать электронную декларацию об имущественном состоянии и теперь попадет в реестр лиц, совершивших связанные с коррупцией правонарушения.

Как сообщали Українськi Новини, полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту поджога дома главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

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