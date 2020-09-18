Шабунин не явился в суд на рассмотрение админпротокола против себя

Глава Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин не явился в пятницу в Печерский районный суд на рассмотрение административного протокола за несвоевременную подачу им электронной декларации, заседание перенесено на 30 сентября. Об этом Українським Новинам сообщили в суде. Заседание планировалось в пятницу в 10:00. Шабунин не явился, причина неявки не уточняется. Следующее заседание состоится в 09:15 30 сентября. В начале августа Нацполиция составила на Шабунина админпротокол за несвоевременную подачу декларации. Основатель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин забыл вовремя подать электронную декларацию об имущественном состоянии и теперь попадет в реестр лиц, совершивших связанные с коррупцией правонарушения. Как сообщали Українськi Новини, полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту поджога дома главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.