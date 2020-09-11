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  • Дело Шабунина о несвоевременной подаче декларации рассмотрят 18 сентября
11 сентября 2020, пятница, 16:19 162
Политика 2020-09-11T16:20:08+03:00
Українські Новини
Дело Шабунина о несвоевременной подаче декларации рассмотрят 18 сентября

Дело Шабунина о несвоевременной подаче декларации рассмотрят 18 сентября

Ольга Фандорина
электронные декларации, Виталий Шабунин, декларация, Шабунин
Виталий Шабунин. Фото из открытых источников
Виталий Шабунин. Фото из открытых источников

Пока Нацполиция не знает, куда Шабунин ходил за админпротоколом из-за несвоевременно поданной декларации, Печерский районный суд 18 сентября начнет рассмотрение административного протокола в отношении главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина за несвоевременную подачу электронной декларации.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Заседание назначено на 10:00.

Судья по делу - Олег Белоцерковец.

Основатель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин забыл вовремя подать электронную декларацию об имущественном состоянии и теперь попадет в реестр лиц, совершивших связанные с коррупцией правонарушения.

Как сообщали Українськi Новини, полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту поджога дома главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Накануне он глава Центра противодействия коррупции Шабунин заявил, что его дом подожгли.

Руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин указал в декларации, что одолжил полмиллиона гривен на дом у собственной тещи-пенсионерки.

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