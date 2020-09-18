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18 сентября 2020, пятница, 21:00 684
Общество 2020-09-18T21:45:14+03:00
Українські Новини
В Украине ударят заморозки до -3. Прогноз погоды на 19 сентября

В Украине ударят заморозки до -3. Прогноз погоды на 19 сентября

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах
Осень
Осень

19 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +19…+21 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью заморозки на поверхности почвы 0…-3 градуса, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -2…+3 градуса, днем +14…+19 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +4…+6 градусов, днем +18…+20 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +4…+6 градусов, днем +18…+20 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +20…+22 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью заморозки на поверхности почвы 0…-3 градуса, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +16…+21 градус.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью заморозки на поверхности почвы 0…-3 градуса, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +16…+21 градус.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +14…+19 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +16…+21 градус.

В Ялте без осадков. Температура ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20 градусов.

18 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20…+24 градуса, в Днепре возле Киева +18 градусов.

Как сообщали Українські Новини, Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о резком похолодании и первых заморозках с 18 до 19 сентября.

Ранее появился предварительный прогноз на всю осень.

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