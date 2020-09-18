В Україні вдарять заморозки до -3. Прогноз погоди на 19 вересня

У суботу, 19 вересня, за прогнозом погоди в Києві без опадів, мінлива хмарність, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +19...+21 градус, вночі +6...+8 градусів.

Про це Гідрометеорологічний центр повідомив Українським Новинам.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вночі заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 градуси, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, удень +15...+20 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі -2...+3 градуси, вдень +14...+19 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі+4...+6 градусів, удень +18...+20 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі+4...+6 градусів, удень +18...+20 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі+5...+7 градусів, удень +20...+22 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вночі заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 градуси, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, удень +16...+21 градус.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вночі заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 градуси, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, удень +16...+21 градус.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, удень +14...+19 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, удень +17...+22 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, удень +16...+21 градус.

У Ялті без опадів. Температура вночі +9...+11 градусів, удень +18...+20 градусів.

18 вересня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях+20...+24 градуси, в Дніпрі біля Києва+18 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, Український гідрометеорологічний центр попереджає про різке похолодання і перші заморозки з 18 до 19 вересня.

Раніше з'явився попередній прогноз на всю осінь.

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