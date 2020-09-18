подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 сентября 2020, пятница, 11:00 66
Судебная власть 2020-09-18T11:01:51+03:00
Українські Новини
Сегодня суд рассмотрит меру пресечения депутату Рады Юрченко

Сегодня суд рассмотрит меру пресечения депутату Рады Юрченко

Надежда Комендантова
Арест, Суд, Депутат, Взятка, Александр Юрченко
Александр Юрченко Фото: facebook.com/yurchenko211
Александр Юрченко Фото: facebook.com/yurchenko211

Высший антикоррупционный суд в 13:00 рассмотрит меру пресечения депутату Верховной Рады Александру Юрченко, который подозревается во взяточничестве.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

"Суд в 13:00", - сказала она.

САП просит для Юрченко арест и залог 6,5 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, САП сообщила о подозрении Юрченко во взяточничестве. Он подозревается в получении 10 тыс долларов за внесение правок к законопроекту.

Тем временем, депутат Верховной Рады Александр Юрченко вышел из фракции "Слуга народа" на время расследования.

А Зеленский утверждает, что Юрченко обязательно сядет. 

Больше новостей о: Арест Суд Депутат Взятка Александр Юрченко

В Киеве почти три сотни новых случаев коронавируса: данные по районам
Минздрав отменил обязательные тесты на коронавирус для выходящих из самоизоляции лиц
Новости
В Киевской области за сутки увеличилась смертность от коронаввируса 11:47
Табак под контролем. Кабинет министров Украины опубликовал постановление о создании Национального оператора на рынке табачных изделий 11:41
В Киеве почти три сотни новых случаев коронавируса: данные по районам 11:30 Инфографика
На индексацию пенсий в 2021 году хотят выделить 18 млрд 11:27
Минздрав отменил обязательные тесты на коронавирус для выходящих из самоизоляции лиц 11:19
больше новостей
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Кабмин установил доплаты для пенсионеров. Кто получит дополнительные 400 гривен 05:30
Доллар в Украине уже по 28,1 UAH/USD. Официальный курс валют 05:15
Зарплаты и пенсии повысят, но не всем: что ждать украинцам от госбюджета-2021 05:30
Лукашенко заявил, что Украина готовит уничтожение Беларуси 19:33
больше новостей
Лукашенко заявил, что Украина готовит уничтожение Беларуси 19:33
Он обязательно сядет в тюрьму, — Зеленский о подозрении Юрченко 18:00
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Андрей Деркач. Скриншот: пресс-конференция
Деркач опубликовал схемы воровства с тарифов и предложил снизить их на треть 15:22
Застрявшие на границе хасиды оделись в вышиванки и спели гимн Украины с благодарностями 16:31
больше новостей
Поют песни и болеют коронавирусом: хасиды не покидают "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok