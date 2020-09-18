Сегодня суд рассмотрит меру пресечения депутату Рады Юрченко

Высший антикоррупционный суд в 13:00 рассмотрит меру пресечения депутату Верховной Рады Александру Юрченко, который подозревается во взяточничестве.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

"Суд в 13:00", - сказала она.

САП просит для Юрченко арест и залог 6,5 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, САП сообщила о подозрении Юрченко во взяточничестве. Он подозревается в получении 10 тыс долларов за внесение правок к законопроекту.

Тем временем, депутат Верховной Рады Александр Юрченко вышел из фракции "Слуга народа" на время расследования.

А Зеленский утверждает, что Юрченко обязательно сядет.

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