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18 вересня 2020, пʼятниця, 14:50 13
Силові структури 2020-09-18T16:45:02+03:00
Українські Новини
Хасиди намагалися прорватися в Україну через Угорщину. Їх затримали прикордонники

Хасиди намагалися прорватися в Україну через Угорщину. Їх затримали прикордонники

Надежда Комендантова
Держприкордонслужба, Прикордонники, затримання, Хасиди, хасиди в Україні, хасиди на кордоні, Рош-ха-Шана

Прикордонники затримали 7 хасидів в Закарпатській області, 1 - у Львівській при спробі незаконного перетину кордону у той час, як близько 1 тис. хасидів продовжують перебувати в пункті пропуску "Нові Яриловичі" в Чернігівській області на кордоні з Білоруссю і сподіваються потрапити в Україну.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"Сьогодні вночі оперативники Мукачівського прикордонного загону вчасно запобігли спробі незаконного перетину кордону і, організувавши взаємодію з Нацполіцією, незабаром зупинили транспортний засіб "Мерседес". На ньому двоє громадян України перевозили від держкордону 7 паломників-хасидів. Документи, що засвідчують особу, були лише у 2 людей. Попередньо встановлено, що вони є громадянами США і Ізраїлю. Всі вони незаконно потрапили в Україну з Угорщини", - сказано в ньому.

На даний момент затримані знаходяться в підрозділі поліції, де проводяться подальші перевірочні заходи.

За даним фактом прикордонники вже направили повідомлення для внесення до Єдиного реєстру досудового розслідування по ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), покаранням за яке передбачено позбавлення волі на термін до 9 років.

Про затримання також поінформовано суміжну сторону.

Крім того, в Львівській області в пункті пропуску "Краковець" було викрито іноземець-паломник, який видав себе за українця.

Він також прямував в Україну вночі, на контролі надавши паспорт громадянина України, проте прикордонники встановили, що документ чоловікові не належить.

Насправді він виявився громадянином Австрії 1985 року народження, а свій справжній паспорт приховав під устілкою взуття.

Чоловік отримав заборону в'їзду в Україну терміном на 3 роки.

Через державний кордон його не пропустили, а паспорт громадянина України для виїзду за кордон у нього вилучили.

Крім цього, за інформацією румунських прикордонників, вчора ними були припинені 2 спроби порушення кордону.

В цілому вони затримали 10 громадян Ізраїлю, які намагалися в обхід пунктів пропуску пробратися в Україну.

Як повідомляли Українськi Новини, євреї в усьому світі сьогодні ввечері, 18 вересня, починають святкувати юдейський Новий рік - Рош ха-Шана. Це одне з найважливіших свят в іудейській традиції. Хасиди традиційно у цей час здійснюють паломництво в Умань Черкаської області.

Також президент Зеленський стверджує, що хасиди зможуть відвідати Умань після стабілізації ситуації з коронавірусом.

Крім того, близько 1 тис. хасидів знаходяться в пункті пропуску "Нові Яриловичі" в Чернігівській області та намагаються потрапити в Україну.

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