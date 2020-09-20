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20 сентября 2020, воскресенье, 05:30 444
Политика 2020-09-20T05:30:01+03:00
Українські Новини
Коронавирус отдыху не помеха: в какие страны могут поехать украинцы осенью-2020

Коронавирус отдыху не помеха: в какие страны могут поехать украинцы осенью-2020

Надежда Комендантова
Туризм, Туристы, украинские туристы, Путешествия, Отдых на море, отдых на море осенью
Путешествие. Фото: pixabay.com
Путешествие. Фото: pixabay.com

В то время, как Минздрав обновил список стран "красной зоны" по распространению коронавирусной болезни COVID-19, для наших сограждан по-прежнему доступны Турция и Египет, а также несколько стран, которые традиционно представляют интерес для туристов: ОАЭ, Мексика, Болгария, Хорватия, Албания, Черногория.

Как пишет Новое время, туристический бизнес готов на все, чтобы уменьшить убытки, путешествие сейчас может стать отличной идеей.

Многие отели, турфирмы и авиакомпании пытаются привлечь клиентов низкой ценой и другими приятными бонусами. И власти туристических стран вовсю поддерживают эту инициативу. Например, Египет просит путешественников предоставить отрицательный тест на коронавирус, но если те не сделали его на родине, могут пройти процедуру по прилету в аэропортах крупных туристических городов: Хургады, Табы, Шарм эль-Шейха и Марса-Алам. Правда, украинцам не удастся воспользоваться услугой — в Борисполе прохождение теста за 1700 грн является обязательным, а жаль, можно было бы сэкономить — ведь в Египте услуга стоит $30, что в переводе на нашу валюту составляет около 850 грн.

Однако это небольшое неудобство за возможность хорошо отдохнуть. И его легко окупить за счет экономии на туре или самостоятельной брони отеля. Кстати, пакетный тур — очень популярный продукт для желающих посетить популярные курорты, но далеко не всегда он так уж выгоден. При желании, вы можете выбрать отель и даты на booking.com самостоятельно, даже сэкономив.

При планировании путешествия первым делом ознакомьтесь с промокодами — они позволяют снизить стоимость до 50%.

Объединенные Арабские Эмираты

В Эмираты едут не столько за пляжным отдыхом, сколько за тем, чтобы увидеть необыкновенные отели и торговые центры, которые выглядят чужеродно на фоне песка и пальм. Но такова эта страна: здесь можно увидеть и не такие контрасты.

Сейчас в Дубае можно снять номер в отеле 5* за 2517 грн.

Мексика

Хотите погрузиться в атмосферу беззаботного веселья? Тогда лучше Мексики вы не найдете. Эта удивительная страна, населенная трудолюбивыми и открытыми людьми дала миру шоколад, кукурузу, перец чили и возможность отдохнуть на великолепных песчаных пляжах. На планете Земля сложно увидеть человека, не слышавшего о Пуэрто-Вальярта, но лучше один раз увидеть, не так ли?

Отличный отель с завтраком на двоих обойдется вам в весьма умеренную сумму.

Болгария

Близкая по менталитету страна, которая может похвастать богатой историей, а также мощным рекреационным ресурсом. В Болгарию едут за отдыхом на чистых пляжах Черного моря, попробовать балканскую кухню и выпить воды из местных минеральных источников.

Отели Болгарии и раньше были бюджетными, а сейчас на многие из них действует скидка.

Хорватия

Отдых в Хорватии недешев по определению. Здесь чрезвычайно красиво и чисто — за порядком хорваты следят почти с маниакальным упорством. Зато туристы могут насладиться лазурными озерами и морем, старинными средневековыми улочками городов и неописуемо красивыми лесами.

Сейчас при желании можно найти недорогой отель даже в Дубровнике.

Албания

Как Хорватия, но здорово дешевле. Эта страна еще не развила туризм настолько, чтобы конкурировать с другими средиземноморскими курортами, но цена отдыха здесь гораздо дешевле.

Двухместный номер с завтраком за 800 грн в Саранде — это реальность.

Черногория

Черногория понравится тем, кто ценит балканские пейзажи с их лесами, горами, озерами, водопадами и чистым морем. А еще эта страна имеет немалую русско- и украиноязычную диаспору ввиду легкой процедуры получения вида на жительство. Так что попав сюда, вы точно не потеряетесь.

Отели в Черногории вполне сопоставимы по цене с украинским Черноморьем.

Как сообщали Українські Новини, заработал единый информационный портал для украинцев, которые собираются за границу.

Кабинет Министров отменил разрешение на въезд в Украину иностранцев, которые едут транзитом, а 28 августа Украина полностью закрыла государственную границу для граждан других стран с целью не допустить возникновения второй волны коронавируса.

Тем временем, Дания ужесточила карантинные ограничения из-за COVID-19.

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