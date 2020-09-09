Правительство запретило иностранцам въезд транзитом через Украину

После решения о запрете въезда в Украину иностранцам, Кабинет Министров отменил разрешение на въезд в Украину иностранцев, которые едут транзитом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передают Українськi Новини.

"Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление № 641 от 22 июля 2020 года "Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Согласно изменениям, отменяется норма, предусматривающая возможность въезда в Украину иностранцев, которые направлялись на территорию нашего государства транзитом", - говорится в нем.

Абзац, в котором говорится о лицах, имеющих родственные связи с гражданами Украины, указано, что к исключениям о запрете подпадают лица, являющиеся одним из супругов, родителями, детьми, бабушкой или дедом гражданина Украины.

Подчеркнуто, что согласно законодательству, правовой статус ребенка имеет лицо до достижения им совершеннолетия.

Как сообщали Українськi Новини, 27 августа Кабмин ускорил введение запрета на въезд в Украину иностранцев на один день, с 28 августа, и разрешил им въезд для работы.

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