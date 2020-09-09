подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 сентября 2020, среда, 18:07 758
Кабмин 2020-09-09T18:45:01+03:00
Українські Новини
Правительство запретило иностранцам въезд транзитом через Украину

Правительство запретило иностранцам въезд транзитом через Украину

Валерия Драгомирова
Кабмин, Запрет на въезд, Запрет на транзит
Аэропорт. Фото: pixabay
Аэропорт. Фото: pixabay

После решения о запрете въезда в Украину иностранцам, Кабинет Министров отменил разрешение на въезд в Украину иностранцев, которые едут транзитом. 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передают Українськi Новини.

"Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление № 641 от 22 июля 2020 года "Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Согласно изменениям, отменяется норма, предусматривающая возможность въезда в Украину иностранцев, которые направлялись на территорию нашего государства транзитом", - говорится в нем.

Абзац, в котором говорится о лицах, имеющих родственные связи с гражданами Украины, указано, что к исключениям о запрете подпадают лица, являющиеся одним из супругов, родителями, детьми, бабушкой или дедом гражданина Украины.

Подчеркнуто, что согласно законодательству, правовой статус ребенка имеет лицо до достижения им совершеннолетия.

Как сообщали Українськi Новини, 27 августа Кабмин ускорил введение запрета на въезд в Украину иностранцев на один день, с 28 августа, и разрешил им въезд для работы.

Больше новостей о: Кабмин Запрет на въезд Запрет на транзит

Правительство запретило иностранцам въезд транзитом через Украину
Верховный Суд остановил взыскание $350 млн с Приватбанка в пользу Суркисов
Новости
Взрыв автоцистерны в Киеве, из-за которого погиб человек, начала расследовать полиция 18:47
Черновецкий подал на Кабмин в суд: требует, чтобы русскому языку дали статус государственного 18:47
В Афганистане неизвестные взорвали колонну вице-президента Салеха, есть погибшие 18:33
В Киеве подрались водители маршруток из-за того, кто первый соберет деньги с пассажиров 18:18
Правительство запретило иностранцам въезд транзитом через Украину 18:07
больше новостей
Мошенники воруют данные украинцев с телефонов: как работают новые схемы обмана 05:15 Инфографика
Украинцам "светит" очередное повышение пенсионного возраста и нехватка стажа: что делать 05:50 Инфографика
"Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса 12:30
Украинский турист умер в Турции от коронавируса. Его тело не могут доставить на родину 21:00
Депутат "Слуги народа" Галина Янченко назвала донецких детей "немытыми и нечесаными" 10:00
больше новостей
Ярославский станет генеральным инвестором и координатором украинской Кремниевой Долины в Харькове 20:09
Мошенники воруют данные украинцев с телефонов: как работают новые схемы обмана 05:15 Инфографика
Сбой в метро
В киевском метро произошел сбой: кассы не работают, образовались огромные очереди 11:08
Нашли сумку с вещами Балуха. Полиция разыскивает свидетелей 21:30
Глава МИД России Лавров отказался говорить с МИД Украины 11:53
больше новостей
Кипр проверит законность получения паспортов Коломойским, Боголюбовым, Гайдуком, Григоришиным и другими украинскими олигархами
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok