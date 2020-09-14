Заработал единый информационный портал для украинцев, которые собираются за границу

В понедельник, 14 сентября, в Украине был официально запущен в работу информационный портал VISIT Ukraine.Today, который, по задумке разработчиков, поможет украинцам путешествовать за границу безопасно и осознанно. Об этом передают Українські Новини.

Уже сейчас портал содержит информацию по 195 странам мира, а именно:

режим временно въезда — разрешенный, запрещенный или с особыми ограничениями;

режим транзитного пересечения — условия, сроки;

особенности по странам — информацию, которую важно знать перед тем, как пересечь границу (правила прохождения, необходимость прохождения ПЦР-тестирования и самоизоляции);

визовая политика страны к гражданам Украины;

контакты посольств, консульств и других представительств Украины;

Кроме того, на сайте каждый желающий может оформить страховой полис для выезда за границу, который в состоянии покрыть какие-либо страховые случаи за границей. Речь также идет о коронавирусной инфекции COVID-19.

Отмечается, что вся информация, опубликованная на портале, взята исключительно из официальных источников и постоянно обновляется.

Разработчиком и идеологом создания данного портала стала Всеукраинская организация VISIT Ukraine, а поддержку в процессе создания оказали Государственное агентство развития туризма, Государственная пограничная служба Украины, Министерство инфраструктуры, Министерство здравоохранения и Министерство иностранных дел.

Как ранее сообщали Українські Новини, 28 августа Украина полностью закрыла государственную границу для граждан других стран с целью не допустить возникновения второй волны коронавируса.

Кроме того, карантин, вызванный пандемией коронавируса, продлили в Украине до конца октября 2020 года.

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