Завтра на улице Якуба Коласа в Киеве частично ограничат движение

На улице Якуба Коласа в Святошинском районе города Киева во среду, 16 сентября, частично ограничат движение, в то время как на проспекте Степана Бандеры в столице ограничат движение. Об это сообщает КГГА. С 10:00 до 17:00 16 сентября движение по улице Якуба Коласа в Киеве будет частично ограничено из-за ремонта. Там будут обновлять дорожное покрытие. Движение будет частично ограничено между улицами Петра Чаадаева и Гната Юры. В Коммунальной Корпорации "Киевавтодор" приносят извинения за временные неудобства и просят водителей быть особенно внимательными на этом отрезке дороги, чтобы избежать аварийных ситуаций. 16 сентября в Киеве частично ограничат движение на улице Якуба Коласа. Карта: КГГА Как сообщали Українські новини, на улице Братиславской в Киеве до 1 октября частично ограничили движение. Кроме того, на улице Бальзака в Киеве также начался ремонт дорожного покрытия. Там асфальт обновляют на участке от улицы Драйзера до пешеходного моста над скоростным трамваем. Движение там частично ограничили до 5 октября. Также ранее в Киеве ограничивали движение на некоторых улицах из-за съемок фильма от Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли.