Завтра на улице Якуба Коласа в Киеве частично ограничат движение

С 10:00 до 17:00 16 сентября движение по улице Якуба Коласа в Киеве будет частично ограничено из-за ремонта. Там будут обновлять дорожное покрытие.

Движение будет частично ограничено между улицами Петра Чаадаева и Гната Юры.

В Коммунальной Корпорации "Киевавтодор" приносят извинения за временные неудобства и просят водителей быть особенно внимательными на этом отрезке дороги, чтобы избежать аварийных ситуаций.

16 сентября в Киеве частично ограничат движение на улице Якуба Коласа. Карта: КГГА

Как сообщали Українські новини, на улице Братиславской в Киеве до 1 октября частично ограничили движение.

Кроме того, на улице Бальзака в Киеве также начался ремонт дорожного покрытия. Там асфальт обновляют на участке от улицы Драйзера до пешеходного моста над скоростным трамваем. Движение там частично ограничили до 5 октября.

Также ранее в Киеве ограничивали движение на некоторых улицах из-за съемок фильма от Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли.

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