подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 сентября 2020, вторник, 16:17 251 Карта
Общество 2020-09-15T16:18:27+03:00
Українські Новини
Завтра на улице Якуба Коласа в Киеве частично ограничат движение

Завтра на улице Якуба Коласа в Киеве частично ограничат движение

Александр Савич
Киев, Киевавтодор, ремонт дорог в Киеве, Ограничение движения в Киеве
Движение на улице Якуба Коласа частично ограничат 16 сентября. Фото: Pixabay
Движение на улице Якуба Коласа частично ограничат 16 сентября. Фото: Pixabay

На улице Якуба Коласа в Святошинском районе города Киева во среду, 16 сентября, частично ограничат движение, в то время как на проспекте Степана Бандеры в столице ограничат движение. Об это сообщает КГГА.

С 10:00 до 17:00 16 сентября движение по улице Якуба Коласа в Киеве будет частично ограничено из-за ремонта. Там будут обновлять дорожное покрытие.

Движение будет частично ограничено между улицами Петра Чаадаева и Гната Юры.

В Коммунальной Корпорации "Киевавтодор" приносят извинения за временные неудобства и просят водителей быть особенно внимательными на этом отрезке дороги, чтобы избежать аварийных ситуаций.

16 сентября в Киеве частично ограничат движение на улице Якуба Коласа. Карта: КГГА16 сентября в Киеве частично ограничат движение на улице Якуба Коласа. Карта: КГГА

Как сообщали Українські новини, на улице Братиславской в Киеве до 1 октября частично ограничили движение.

Кроме того, на улице Бальзака в Киеве также начался ремонт дорожного покрытия. Там асфальт обновляют на участке от улицы Драйзера до пешеходного моста над скоростным трамваем. Движение там частично ограничили до 5 октября.

Также ранее в Киеве ограничивали движение на некоторых улицах из-за съемок фильма от Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли.

Больше новостей о: Киев Киевавтодор ремонт дорог в Киеве Ограничение движения в Киеве

В Киеве с самого утра образовались пробки и тянучк...
На улице Бальзака в Киеве частично ограничили движ...
Сегодня на улице Зоологической в Киеве частично ог...
Сегодня вечером на 3 дня ограничат движение на пут...
Верховная Рада официально не признала результаты выборов в Беларуси
По "вагнеровцам" открыли три уголовных дела, — Венедиктова
Новости
У Зеленского поддержали выход депутата Юрченко из "Слуги народа" на время расследования 16:24
Несмотря на коронакризис, иностранные инвесторы сохраняют интерес к ОВГЗ, — ICU 16:22
Движение на улице Якуба Коласа частично ограничат 16 сентября. Фото: Pixabay
Завтра на улице Якуба Коласа в Киеве частично ограничат движение 16:17 Карта
Украина попросила Беларусь не пропускать хасидов через границу 15:59
У Кернеса коронавирус и двухстороннее воспаление легких 15:52
больше новостей
На карантине украинцы за должали за коммуналку миллиарды. Что будет с долгами 05:45
Александр Ткаченко. Фото: 112
Ткаченку "дали в ухо яйцом" на выступлении по случаю 100 дней на посту министра культуры 16:05
В условиях карантина мобильные операторы вынуждены пойти на пересмотр тарифов, - СМИ 13:03
Старик. Фото: pexels
Во Львове подростки избили пенсионеров. Один из мужчин умер 17:59
Украинских пенсионеров ждет сразу несколько повышений: кому и сколько добавят 05:45 Инфографика
больше новостей
Украинские танки. Фото: Штаб ООС
ВСУ в день танкиста показали, на что способны украинские танки 18:19
На обслуживание Зеленского расходы бюджета хотят повысить в полтора раза 11:29
Александр Ткаченко. Фото: 112
Ткаченку "дали в ухо яйцом" на выступлении по случаю 100 дней на посту министра культуры 16:05
Израиль стал первой страной, которая возобновила жесткий карантин из-за COVID-19 10:21
Столица в "оранжевой" зоне: в "Киевпастранс" рассказали, как сейчас работает общественный транспорт 16:43
больше новостей
ЧП под Киевом: в Чабанах прорвало газопровод, который поставляет газ в Европу
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok