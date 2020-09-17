Застрявшие на границе хасиды оделись в вышиванки и спели гимн Украины с благодарностями

Застрявшие на границе с Беларусью хасиды надели украинские костюмы и спели гимн Украины, пытаясь попасть в Умань. Видео в четверг, 17 сентября, опубликовал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в Facebook.

"В борьбе за право попасть в Умань хасиды, застрявшие на границе Беларуси и Украины, исполняют гимн Украины в национальных костюмах", - написал он.

Исполнив гимн, хасиды хором произносят: "Слава Украине! Спасибо тебе, Украина! Спасибо, президент Зеленский!"

Как сообщали Українськi Новини, Министерство внутренних дел Израиля просит Президента Владимира Зеленского содействовать пропуску в Украину паломников-хасидов.

Кабмин решил закрыть пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью.

Кроме того, Офис Президента связал ситуацию с хасидами на границе с "личным оскорблением де-факто белорусских властей".

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