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  • Застрявшие на границе хасиды оделись в вышиванки и спели гимн Украины с благодарностями
17 сентября 2020, четверг, 16:31 1324
Политика 2020-09-17T16:32:07+03:00
Українські Новини
Застрявшие на границе хасиды оделись в вышиванки и спели гимн Украины с благодарностями

Застрявшие на границе хасиды оделись в вышиванки и спели гимн Украины с благодарностями

Ольга Фандорина
Хасиды, Хасиды в Украине, Хасиды на границе, Гим Украины

Застрявшие на границе с Беларусью хасиды надели украинские костюмы и спели гимн Украины, пытаясь попасть в Умань. Видео в четверг, 17 сентября, опубликовал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в Facebook.

"В борьбе за право попасть в Умань хасиды, застрявшие на границе Беларуси и Украины, исполняют гимн Украины в национальных костюмах", - написал он.

Исполнив гимн, хасиды хором произносят: "Слава Украине! Спасибо тебе, Украина! Спасибо, президент Зеленский!"

Как сообщали Українськi Новини, Министерство внутренних дел Израиля просит Президента Владимира Зеленского содействовать пропуску в Украину паломников-хасидов.

Кабмин решил закрыть пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью.

Кроме того, Офис Президента связал ситуацию с хасидами на границе с "личным оскорблением де-факто белорусских властей". 

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