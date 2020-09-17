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17 сентября 2020, четверг, 19:39 294
Политика 2020-09-17T20:00:02+03:00
Українські Новини
У 4 застрявших на границе Украины хасидов нашли коронавирус

У 4 застрявших на границе Украины хасидов нашли коронавирус

Ольга Фандорина
Хасиды, Паломничество, Коронавирус, Хасиды на границе
Хасиды. Фото: Госпогранслужба
Хасиды. Фото: Госпогранслужба

Медики из Красного Креста обнаружили у четырех хасидов, находящихся на границе Украины с Беларусью, коронавирус. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на главу черниговской областной организации общества Красного Креста Оксану Мудрую.

Данные о заболевших хасидах ей передали белорусские коллеги. По их словам, больные хасиды отказались от госпитализации в белорусской больнице и находятся на границе Украины с Беларусью.

В ночь на 17 сентября Оксана Мудрая вместе с представителями Национального комитета Красного креста и отряда быстрого реагирования, одетые в защитные костюмы, передали через белорусских коллег хасидам 60 пакетов средств гигиены, 60 теплых одеял и 60 литров воды. По ее словам, именно в таком количестве нуждались хасиды.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство внутренних дел Израиля просит Президента Владимира Зеленского содействовать пропуску в Украину паломников-хасидов.

Кабмин решил закрыть пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью.

Кроме того, Офис Президента связал ситуацию с хасидами на границе с "личным оскорблением де-факто белорусских властей". 

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