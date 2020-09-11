Коронавирус в Европе: Австрия вводит обязательное ношение масок

Ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 вынуждает власти европейских стран ужесточать карантин и вводить новые ограничения. Так, федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил об обязательном ношении масок в общественных местах.

Об этом сегодня, 11 сентября, пишет OÖ Nachrichten, передают Українські Новини.

В сообщении сказано, что новое условие необходимо обязательно соблюдать во всех общественных местах на территории Австрии. Речь идет о магазинах, учебных заведениях, общественном транспорте.

Кроме того, в рамках новых правил, утвержденных правительством, любые мероприятия, которые проводятся в помещении, могут одновременно посещать не более 50 человек.

"Ситуация снова становится серьезной. Цифры продолжают расти в последние недели", — цитирует издание слова канцлера.

По словам Курца, правительство работает над тем, чтобы не допустить повторной изоляции страны. Однако, подчеркнул глава государства, это станет возможным лишь тогда, когда все будут заняты своим делом и соблюдать правила.

Канцлер также допустил ужесточение ограничений в стране, если в ближайшее время показатели заболеваемости коронавирусом продолжат увеличиваться.

По состоянию на 11 сентября, в Австрии подтверждено 31 827 случаев заражения коронавирусом нового типа. За минувшие сутки в стране выявили 580 новых случаев.

Как сообщали Українські Новини, ранее стало известно, что правительство Израиля присвоило "красный" статус еще десяти городам, доведя их количество до 40, и ввело ночной комендантский час в них.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения допускают, что массовая вакцинация человечества может начаться не раньше середины 2021 года.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости