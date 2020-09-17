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17 сентября 2020, четверг, 22:58 252
Силовые структуры 2020-09-17T22:58:16+03:00
Українські Новини
СБУ разрешила въезд в Украину российскому рэперу Басте

СБУ разрешила въезд в Украину российскому рэперу Басте

Елена Новикова
СБУ, Баста, Запрет на въезд, Въезд в Украину, разрешение на въезд, Василий Вакуленко, Российский рэпер
Баста. Фото: Instagram/bastaakanoggano
Баста. Фото: Instagram/bastaakanoggano

Служба безопасности Украины разрешила въезд на территорию Украины российскому музыканту Василию Вакуленко (сценический псевдоним - Баста), в то время, как ранее СБУ разрешила въезд в Украину российскому рэперу Элджею.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры и информационной политики, передают Українські Новини.

"31 августа 2020 в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключения из Перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко (известного под псевдонимом "Баста")", - говорится в нем.

Отмечается, что по представлению СБУ соответствующим приказом Минкультуры от 16 сентября Василий Вакуленко был исключен из списка. Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки министерство не наделено.

Министерство осуществляет обнародование перечня и обновления.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре 2017 года СБУ запретила въезд в Украину Басте из-за посещения им оккупированного Крыма с концертом.

Ранее российскому рэперу Guf запретили въезжать в Украину.

Также российской певице "Глюкозе" запретили въезжать в Украину 3 года. А российской артистке Zivert СБУ не запрещала въезд в страну.

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