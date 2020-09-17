СБУ дозволила в'їзд в Україну російському реперу Басті

В той час, як раніше СБУ дозволила в'їзд в Україну російському реперу Елджею , Служба безпеки України дозволила в'їзд на територію України іншому реперу – Василю Вакуленку (Басті).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства культури і інформаційної політики, передають Українські Новини.

"31 серпня 2020 на Міністерство культури і інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України про зняття заборони в'їзду на територію України і виключення з Переліку осіб, що представляють загрозу національній безпеці, громадянина РФ Василя Вакуленко (відомого під псевдонімом "Баста")", - йдеться в ньому.

Відзначається, що за поданням СБУ відповідним наказом Мінкультури від 16 вересня Василь Вакуленко був виключений зі списку. Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" або "не включати" в списки міністерство не наділене.

Міністерство здійснює оприлюднення переліку і оновлення.

Як повідомляли Українські Новини, у вересні 2017 року СБУ заборонила в'їзд в Україну Басті через відвідини ним окупованого Криму з концертом.

Раніше СБУ заборонила в'їзд в Україну російському реперу Guf заборонили.

Також російській співачці Глюкозі Державна прикордонна служба заборонила в'їзд в Україну на 3 роки, оскільки вона відвідувала анексований Крим.

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