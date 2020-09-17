підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 вересня 2020, четвер, 22:58 8
Силові структури 2020-09-18T00:45:02+03:00
Українські Новини
СБУ дозволила в'їзд в Україну російському реперу Басті

СБУ дозволила в'їзд в Україну російському реперу Басті

Елена Новикова
СБУ, Баста, Репер, заборона на в'їзд, дозвіл на в'їзд, в'їзд в Україну
Баста. Фото: Instagram/bastaakanoggano
Баста. Фото: Instagram/bastaakanoggano

В той час, як раніше СБУ дозволила в'їзд в Україну російському реперу Елджею, Служба безпеки України дозволила в'їзд на територію України іншому реперу – Василю Вакуленку (Басті).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства культури і інформаційної політики, передають Українські Новини.

"31 серпня 2020 на Міністерство культури і інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України про зняття заборони в'їзду на територію України і виключення з Переліку осіб, що представляють загрозу національній безпеці, громадянина РФ Василя Вакуленко (відомого під псевдонімом "Баста")", - йдеться в ньому.

Відзначається, що за поданням СБУ відповідним наказом Мінкультури від 16 вересня Василь Вакуленко був виключений зі списку. Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" або "не включати" в списки міністерство не наділене.

Міністерство здійснює оприлюднення переліку і оновлення.

Як повідомляли Українські Новини, у вересні 2017 року СБУ заборонила в'їзд в Україну Басті через відвідини ним окупованого Криму з концертом.

Раніше СБУ заборонила в'їзд в Україну російському реперу Guf заборонили.

Також російській співачці Глюкозі Державна прикордонна служба заборонила в'їзд в Україну на 3 роки, оскільки вона відвідувала анексований Крим.

Більше новин про: СБУ Баста Репер заборона на в'їзд дозвіл на в'їзд в'їзд в Україну

СБУ розслідує зрив операції по затриманню бойовикі...
Сансара: суд не дозволив реперу Басті в'їзд в Укра...
Уряд заборонив іноземцям в'їзд транзитом через Укр...
У МОЗ розповіли про правила в'їзду в Україну для і...
Він обов'язково сяде в тюрму, - Зеленський про підозру Юрченка
За день у Києві збільшилася кількість класів, переведених на "дистанційку"
Новини
Кравчук вимагає від ОРДЛО забезпечити Червоному Хресту доступ до полонених українців 23:59
У Кривому Розі чоловік з COVID-19 покінчив життя самогубством в лікарні 23:59
Нардеп Нагорняк захворів на коронавірус 23:33
Завдають болю, але вони необхідні, - канцлер Австрії Курц оголосив про нові обмеження 23:30
На дистанційне навчання перевели п'ять навчальних закладів в Полтаві 22:58
більше новин
Байден та Порошенко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine
Байден назвав Трампа собакою, – Деркач опублікував нові записи 14:30
Деркач подав до суду на бездіяльність українського МЗС 15:45
Труханов виступив проти Національного корпусу 14:40
Андрій Деркач. Скріншот: прес-конференція
Деркач опублікував схеми крадіжки з тарифів та запропонував знизити їх на третину 15:25
Виталий Кличко. Фото: КГГА
Київ вже готовий до холодів, — мер Кличко 14:02
більше новин
Про численні спалахи АЧС повідомили в Німеччині 12:04
Кабмін змінив критерії віднесення регіонів до "червоній зоні" епіднебезпеки 14:50
Непал має намір відкрити країну для туристів у середині жовтня 10:49
Коронавірус в Україні: понад 3,5 тисячі нових випадків за добу 09:21
Податкова назвала 5 найбільших боржників в Україні 11:03
більше новин
У постраждалих в ресторані "Канапа" - шок і опіки. Названо попередні причини вибуху
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok