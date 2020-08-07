Российской певице "Глюкозе" запретили въезжать в Украину 3 года

Государственная пограничная служба запретила въезд в Украину российской певице "Глюкозе" (Наталье Ионовой) на 3 года.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы, передают Українськi Новини.

Отмечается, что россиянка прибыла в Украину рейсом из Минска.

При оформлении пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" выяснили, что она нарушала украинское законодательство, посетив оккупированный ее страной Крымский полуостров.

"Сама гражданка оказалась русской певицей, которая выступает под псевдонимом "Глюкоза", и в Крым неоднократно ездила на концерты и вечеринки. В ходе общения иностранка постоянно путалась в своих ответах, в частности, в начале отметила, что в Крыму последний раз была только в 2013 году", - сказано в сообщении.

В Украину гражданка России планировала попасть в личных целях.

За нарушение требований закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" певице запретили въезд в Украину на 3 года.

С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь.

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