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07 августа 2020, пятница, 11:25 787
Силовые структуры 2020-08-07T11:30:01+03:00
Українські Новини
Российской певице "Глюкозе" запретили въезжать в Украину 3 года

Российской певице "Глюкозе" запретили въезжать в Украину 3 года

Ольга Фандорина
СБУ, Запрет въезда, Наталья Ионова, Глюкоза
Наталья Ионова. Фото: spletnik.ru
Наталья Ионова. Фото: spletnik.ru

Государственная пограничная служба запретила въезд в Украину российской певице "Глюкозе" (Наталье Ионовой) на 3 года.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы, передают Українськi Новини.

Отмечается, что россиянка прибыла в Украину рейсом из Минска.

При оформлении пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" выяснили, что она нарушала украинское законодательство, посетив оккупированный ее страной Крымский полуостров.

"Сама гражданка оказалась русской певицей, которая выступает под псевдонимом "Глюкоза", и в Крым неоднократно ездила на концерты и вечеринки. В ходе общения иностранка постоянно путалась в своих ответах, в частности, в начале отметила, что в Крыму последний раз была только в 2013 году", - сказано в сообщении.

В Украину гражданка России планировала попасть в личных целях.

За нарушение требований закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" певице запретили въезд в Украину на 3 года.

С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину российскому рэперу Guf до марта 2021 года.

Ранее СБУ запретила въезд российскому рэперу Гнойному, который победил в батле самого Оксимирона.

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