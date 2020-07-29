Больному коронавирусом российскому рэперу СБУ разрешило въезд в Украину

СБУ разрешила въезд в Украину российскому рэперу Элджею, которому ранее запретила въезд сразу после его концерта в Киеве.

Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд в страну российскому рэперу Элджею (Алексею Узенюку).

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

На данный момент, согласно ответу, Элджея нет в списке лиц, которым запрещен въезд в Украину.

Ранее СБУ запретила ему въезд, однако он подал жалобу в суд и выиграл.

Недавно стало известно, что телеведующая и блогер Анастасия Ивлеева в Instagram сообщила, что она вместе с мужем, рэпером Элджеем (Алексей Узенок), заболели коронавирусной инфекцией.

"Мой муж и я заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!" — написала Ивлеева.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину российскому рэперу Guf до марта 2021 года.

Суд не разрешил рэперу Басте въезд в Украину.

Ранее СБУ запретила въезд российскому рэперу Гнойному, который победил в батле самого Оксимирона.