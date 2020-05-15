Российскому рэперу Guf запретили въезжать в Украину

Вслед за российским певцом Сюткиным, Служба безопасности Украины заявляет о запрете въезжать в Украину российскому рэперу Guf до марта 2021 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Недавно на своей инстаграм-странице гражданин России Алексей Долматов, он же рэпер "Гуф", анонсировал гастрольный тур по городам Украины... Долматову запрещен въезд на территорию Украины из-за выступления во временно оккупированном Крыму до 1 марта 2021 года", - говорится в нем.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство культуры по представлению Службы безопасности Украины в 2018 году внесло в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, российскую певицу Ларису Долину, рэпера Алексея Долматова (псевдоним Guf), актрису Алису Фрейндлих и еще 4 артистов.



Ранее СБУ запретила въезд в Украину российской шансон-группе "Воровайки".



Кроме того, члену "Единой России" запретили въезд в Украину.

Тем временем в одобренном президентом Зеленским санкционном списке 377 физлиц.







