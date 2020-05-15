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15 мая 2020, пятница, 21:11 12
Внешняя политика 2020-05-15T21:15:01+03:00
Українські Новини
Российскому рэперу Guf запретили въезжать в Украину

Российскому рэперу Guf запретили въезжать в Украину

Валерия Драгомирова
СБУ, Запрет на въезд, Алексей Долматов, Guf
Гуф. Фото: Instagram/therealguf
Гуф. Фото: Instagram/therealguf

Вслед за российским певцом Сюткиным, Служба безопасности Украины заявляет о запрете въезжать в Украину российскому рэперу Guf до марта 2021 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Недавно на своей инстаграм-странице гражданин России Алексей Долматов, он же рэпер "Гуф", анонсировал гастрольный тур по городам Украины... Долматову запрещен въезд на территорию Украины из-за выступления во временно оккупированном Крыму до 1 марта 2021 года", - говорится в нем.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство культуры по представлению Службы безопасности Украины в 2018 году внесло в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, российскую певицу Ларису Долину, рэпера Алексея Долматова (псевдоним Guf), актрису Алису Фрейндлих и еще 4 артистов.


Ранее СБУ запретила въезд в Украину российской шансон-группе "Воровайки".

Кроме того, члену "Единой России" запретили въезд в Украину

Тем временем в одобренном президентом Зеленским санкционном списке 377 физлиц. 




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