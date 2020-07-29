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29 июля 2020, среда, 21:30 384 Документ
Силовые структуры 2020-07-29T21:56:25+03:00
Українські Новини
СБУ не запрещала въезд в Украину российской артистке Zivert

СБУ не запрещала въезд в Украину российской артистке Zivert

Елена Новикова
СБУ, Запрет въезда, Запрет на въезд, Российская певица, Зиверт
Юлия Зиверт. Фото: Instagram/_zivert
Юлия Зиверт. Фото: Instagram/_zivert

Служба безопасности Украины не запрещала въезд в Украину российской певице Юлии Зиверт (Zivert), в то время, как российскому рэперу Элджею отменили запрет на въезд в Украину.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

На данный момент, согласно ответу, ее нет в списке лиц, которым запрещен въезд в Украину.

Концерт Zivert был запланирован в Одессе 24 июля в летнем театре "Морвокзал", в Киеве  4 августа в "Оsocor Beach Club" от "Osocor Residence".

Однако певица отменила концерты.

Ранее депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Соломия Бобровская сообщила, что подала запросы в Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу Украины из-за запланированных концертов Zivert.

Также Сергей Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве, заявил, что на днях обратился в СБУ и Пограничную службу Украины в связи с планами российской певицы выступать в Украине.

По данным СМИ, Зиверт выступала в аннексированном Крыму.

Российские СМИ сообщают, что после каждого концерта Зиверт в Крыму фотоотчёты из сети исчезали, как и упоминания о присутствии певицы на вечеринках.

СБУ не запрещала въезд в Украину российской певице Юлии Зиверт (Zivert). Ответ на запрос Українських НовинСБУ не запрещала въезд в Украину российской певице Юлии Зиверт (Zivert). Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину российскому рэперу Guf до марта 2021 года.

Ранее СБУ запретила въезд российскому рэперу Гнойному, который победил в батле самого Оксимирона.

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