Австрийский бизнес намерен вложиться в горнолыжные курорты в Карпатах

Президент Владимир Зеленский заявил, что австрийский бизнес планирует инвестировать в строительство горнолыжных курортов в Карпатах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента по результатам общения главы государства с представителями СМИ во Львовской области, передают Українськi Новини.

"Представители австрийского бизнеса готовы участвовать в реализации проектов по развитию инфраструктуры украинских Карпат, в частности, в инвестировании в строительство горнолыжных курортов после завершения пандемии COVID-19", - говорится в нем.

Глава государства отметил, что во время официального визита в Австрию он провел встречу с представителями местного бизнеса, на которой, среди прочего, обсуждался вопрос развития Карпат.

Речь шла об инвестициях в горнолыжные курорты.

"Для нас это очень важно. Мы договорились, что после COVID-19 сможем собрать австрийский бизнес...", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что благодаря горнолыжным курортам Австрия ежегодно получает 15 млрд евро.

По словам главы государства, австрийский бизнес заинтересовался развитием этого направления в Украине.

Зеленский отметил, что Украина готова обеспечить инфраструктуру.

Он напомнил, что в Карпатах продолжается масштабный ремонт дорог.

"Дороги мы делаем, не дожидаясь этих важных инвестиционных проектов", - сказал Президент.

Как сообщали Українськi Новини, 15 сентября Зеленский и Президент Австрии Александр Ван дер Беллен приняли участие в украинско-австрийском бизнес-форуме в Федеральной палате экономики Австрии.

1 января 2020 года в соцсетях появились его фотографии Владимира Зеленского на горнолыжном курорте Буковеля.

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