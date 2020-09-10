Зеленский впервые за время карантина совершит загранвизит

Президент Владимир Зеленский впервые за время карантина совершит заграничный визит – в Австрию 15-16 сентября, в то время как по Украине он возобновил поездки еще в июне

Соответствующий анонс размещен на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"15-16 сентября Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Республику Австрия. В рамках визита запланированы переговоры главы государства с федеральным Президентом Австрии Александром ван дер Белленом, федеральным канцлером Себастианом Курцом и президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой", – сказано в нем.

Зеленский и ван дер Беллен примут участие в работе экономического форума.

Также Президент и первая леди Елена Зеленская примут участие в церемонии презентации украиноязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.

Как сообщали Українські новини, Зеленский рассказал, когда хасиды смогут приехать в Умань.

Также Богдан рассказал, кто имеет на Зеленского самое большое влияние из его окружения.

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