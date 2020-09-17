Австрійський бізнес має намір вкластися в гірськолижні курорти в Карпатах

Президент Володимир Зеленський розповів, що в будівництво гірськолижних курортів в Карпатах планує інвестувати австрійський бізнес .

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента за результатами спілкування глави держави з представниками ЗМІ у Львівській області, передають Українські Новини.

"Представники австрійського бізнесу готові брати участь в реалізації проєктів з розвитку інфраструктури українських Карпат, зокрема, в інвестуванні в будівництво гірськолижних курортів після завершення пандемії COVID-19", - йдеться в ньому.

Глава держави зазначив, що під час офіційного візиту до Австрії він провів зустріч з представниками місцевого бізнесу, на якій, серед іншого, обговорювалося питання розвитку Карпат.

Йшлося про інвестиції в гірськолижні курорти.

"Для нас це дуже важливо. Ми домовилися, що після COVID-19 зможемо зібрати австрійський бізнес ..." - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що завдяки гірськолижним курортам Австрія щорічно отримує 15 млрд євро.

За словами глави держави, австрійський бізнес зацікавився розвитком цього напрямку в Україні.

Зеленський зазначив, що Україна готова забезпечити інфраструктуру.

Він нагадав, що в Карпатах триває масштабний ремонт доріг.

"Дороги ми робимо, не чекаючи цих важливих інвестиційних проєктів", - сказав Президент.

Як повідомляли Українськi Новини, 15-16 вересня президент Зеленський планував вперше за час карантину здійснити закордонний візит – до Австрії.

Також в соцмережі з'явилися фотографії Зеленського на гірськолижному курорті Буковель, де ще в жовтні випав перший справжній сніг.

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