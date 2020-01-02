Где можно покататься на лыжах и сноуборде в Украине

Сейчас самое время организовать активный зимний отдых. Ведь синоптики обещают, что настоящая зима начнется уже в январе. Українські Новини составили для вас список самых популярных горнолыжных курортов и спусков нашей страны.

Драгобрат

Самый высокий лыжный курорт в Карпатах (1400 м над уровнем моря). Преимуществом Драгобрата является наличие 20 белоснежных трасс разного уровня сложности длиною до 10 километров. Есть трассы с трамплинами для любителей фристайла. Драгобрат подходит туристам, которые профессионально катаются на лыжах и сноуборде и любителям экстрима. Новички же могут пройти обучение и встать на лыжи с помощью опытных инструкторов.

Множество отелей, подъемники, прокат снаряжения, различные кафе и рестораны – все это способствует хорошему отдыху.

Единственный минус – отсутствие скипаса на все подъемники.

Горнолыжный курорт Драгобрат. Фото: Instagram/dragobrat_tur

Славское

Курорт расположен в 135 км от Львова. Отлично подойдет для отдыха с детьми. Славское вмещает в себя трассы различной сложности. Есть трассы для фрирайда и ночного катания. Несколько оборудованных мест для катания: гора Тростян, гора Политех и гора Погар.

В Славское прекрасно развита инфраструктура: бары, рестораны, дискотеки, боулинг центры и множество отелей. Есть школа для тех, кто только начинает кататься.

Буковель

Уровень этого курорта можно сравнить с самыми известными европейскими. Трассы, протяженностью свыше 50 км, предназначены для новичков, лыжников продвинутого уровня, и для профессиональных спортсменов. Горнолыжные трассы курорта освещаются. Это позволяет кататься туристам в темное время суток. Инструкторы обучают как индивидуально, так и в группах.

Не стоит также бояться, что отсутствие снега испортит ваш отдых. Ведь в таких случаях техническое оснащение курорта позволит наслаждаться катанием за счет искусственного снега.

Буковель – это подъемники, прокат снаряжение, отели, кафе, рестораны, ярмарки, картинг-центр, SPA, роуп-джампинг и многое другое.

Буковель. Фото: Instagram/bukovel.group.tours

Плай

Небольшой, но уютный курорт в селе Плавье Львовской области. В целом, здесь можно насчитать пять спусковых трасс двух видов сложности: красные и синие. Не смотря на это, есть школа для обучения новичков. Работают два подъемника, общая длина каждого – 1 км. Также есть два лифта длинной 350 м.

На территории есть детская комната с няней, SPA-центр с бассейнами, саунами, банями, а также дискотека, бильярд, боулинг, кинотеатр 5D, отели, рестораны и прокат снаряжения.

Плай. Фото: Instagram/oli4ka_b

Мигово

Мигово располагается в Черновицкой области. Три лыжные трассы разного уровня сложности на склонах горы Малая Кичера. Протяженность 1300, 1100 и 600 м. Есть трасса дня начинающих и даже сноутьюб.

На курорте есть пушка для искусственного снега, медпункт, отели, рестораны, прокат.

Орявчик

Расположен во Львовской области и считается одним из самых бюджетных. Пологие склоны и множество трасс для новичков делают курорт идеальным для тех, кто решил встать на лыжи впервые. Небольшой спуск для тьюбингов, несколько школ для обучения, пункты проката снаряжения, отели, подъемники и ресторанчики – все это ждет вас в Орявчике.

Недалеко от Орявчика расположен комплекс Звенив, где есть четыре трассы уже посерьезнее: от 1200 до 600 м, но при этом довольно пологие и удобные для расслабленного катания.

Звенив. Фото: Instargam/irynakutsevalova

Курорты Карпат и Закарпатья - не единственные места, где можно прокатиться на большых склонах. Альтернативные горнолыжные склоны обойдутся вам дешевле и станут хорошей базой, если вы новичок. В работе этих комплексов возможны перерывы, в связи с погодными условиями. Информацию о работе можно найти на официальном сайте каждого.

Полтавский "Сорочин Яр"

На территории комплекса есть четыре трассы: две трассы по 300 м каждая, учебная трасса, тьюбинг-трасса. Также два бугельных подъемника и один детский. Для тех, у кого нет своего снаряжения, работает прокат. Есть возможность ночного катания с 18:00 до 21:00. Перекусить можно в местном кафе.

Сорочин Яр. Фото: Instagram/sorochin_yar

Одесский комплекс "Action City"

Спортивно-оздоровительный комплекс в Березовке (85 км от Одессы) встретит вас двумя склонами для лыж и сноубордов и отдельным склоном для тьюбинга. Есть подъемники. Прокат снаряжения работает, но там выстраиваются большие очереди.

Харьковский комплекс "Швейцария"

Комплекс расположен по ул. Альпийская, 4. Тут можно прокатиться на сноуборде, лыжах и тьюбе. Предусмотрены услуги инструктора, подъемник и прокат снаряжения. Погреться можно будет в местной колыбе.

Днепрская "Лавина"

В парке развлечений по ул. Космическая, 20 вам предложат шкафчик для личных вещей, различные абонементы на подъемник, услуги инструктора. Отдонуть можно в грузинском ресторане. На территории парка есть отель для приезжих.

Мариупольский центр "Аляска"

Расположен по ул. Гранитная, 121. В центре есть склоны для тьюбинга и лыж. Так же работает школа для детей.

"Аляска". Фото: Instagram/alaska_center_mariupol

Оздровительный комплекс "Вышгора"

Находится в Вышгороде по ул. Ватутина, 102. "Вышгора" предлагает вам прокат снаряжения, школу "Ski school" и склон (больше 100 м) для сноутьюбинга.

"Протасов Яр" в Киеве

В горнолыжном спорткомплексе есть четыре трассы разной степени сложности с перепадом высоты до 80 м. Возможен прокат снаряжения, работают подъемники, есть школа для новичков, skipass. Каждую неделю с субботы на воскресенье проходят ночные катания.

Протасов Яр. Фото: Instagram/sergeydubai

Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс "Водяники" В Черкассах

В комплексе есть трассы для профессионалов и для новичков. Общая протяженность трасс около 2000 м. Система искусственного оснеживания позволяет получить снег при первых заморозках. Работают канатная дорогая и подъемник. Новички могут воспользоваться услугами инструкторов. На территории распложены 3-этажные отели.

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Тем временем Украинский Гидрометцентр в Карпатах и Закарпатье объявил снеголавинный сезон.