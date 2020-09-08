Сгорело не все. В Донецкой области потушили пожар в старинной церкви

Последствия пожара в церкви в Лимане. Фото: ГСЧС

Последствия пожара в церкви в Лимане. Фото: ГСЧС

Пожар, который вспыхнул сегодня в деревянной Свято-Петропавловской церкви в городе Лиман Донецкой области удалось потушить.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На пожаре никто не пострадал.

Спасатели рассказали, что в 13:58 в деревянной церкви Петра и Павла произошел пожар, который охватил площадь в 600 кв м. Спасателям удалось его локализовать в 16:06, а в 17:10 огонь ликвидировали. К тушению были привлечены 20 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС.

Как сообщали Українські Новини, накануне Государственная служба по чрезвычайным ситуациям ликвидировала продолжавшийся несколько дней пожар вблизи населенных пунктов Трехизбенка и Старый Айдар на Луганщине.

Ранее спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в Двуречанском районе Харьковской области, из-за которого сгорели несколько десятков домов.

Кроме того, 8 сентября в Луганской области в Новоайдарском районе завершили тушение лесного пожара, который начался 2 сентября. Пожар длился почти шесть суток.

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