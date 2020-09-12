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12 сентября 2020, суббота, 14:28 126
Общество 2020-09-12T14:30:08+03:00
Українські Новини
В Николаевской области случился пожар в заповеднике

В Николаевской области случился пожар в заповеднике

Ольга Фандорина
Пожар, Ликвидация пожара, Пожар в заповеднике, Пожар в Николаевской области
Ликвидация пожара. Фото: ГосЧС
Ликвидация пожара. Фото: ГосЧС

В Николаевской области горел заповедник "Еланецкая степь". Пожар уже удалось ликвидировать. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар возник 11 сентября днем. Горел сухостой вблизи села Михайловка в Новоодесском районе.

"По прибытию установлено, что горит 2,5 гектара на территории природного заповедника "Еланецкая степь" и другой открытой территории (4 га). Из-за ветра огонь быстро распространялся сухой травой, кустарниками и лиственным настилом", - говорится в сообщении.

В 15:30 пожар удалось локализовать, а в 19:00 ликвидировать на общей площади 8,5 гектара. Причина возникновения огня еще устанавливается.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как температура местами опустится до +5, 10-11 сентября в южной части, восточных, центральных областях, большинстве районов Сумской, Киевской и Ровенской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Президент Владимир Зеленский собрал совещание по пожарам, возникшим в Харьковской и Луганской областях, с представителями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и силовиками.

Также из-за пожара в Харьковской области 33 человека отселены и 22 дома уничтожено огнем.

В Луганской области в результате пожара погиб человек, еще двое получили ожоги.

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