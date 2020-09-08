Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов пока не собираются просить политическое убежище в Украине

Члены Координационного совета Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов, которых выдворили из своей страны, в ближайшее время не намерены просить политического убежища в Украине.

Об этом они сообщили во время пресс-конференции журналистам, передают Українськi Новини.

"Нет, у нас нет никакого особого статуса. Мы въехали на территорию Украины в обычном порядке. И не запрашивали какого-то особого статуса... Планируем ли мы обращаться за политическим убежищем? Честно говоря, мы еще не успели с Антоном эти вопросы обсудить", - сказал Иван Кравцов.

Также Антон Родненков подчеркнул, что в ближайшее время у них таких планов нет.

Они сообщили, что украинские власти с ними в контакт не вступали.

По их мнению, Украина была лучшим вариантом для выдворения оппозиции, однако это оказалось невозможным из-за ситуации с коронавирусом.

Кроме того, Родненков и Кравцов предположили, что еще один член Координационного совета Беларуси Мария Колесникова находится в правоохранительных органах Белоруси.

Как сообщали Українськi Новини, утром во вторник Родненков и Кравцов прибыли в пункты пропуска Украины, Колесникова же в пункт пропуска не прибывала.

Их соратница Мария Колесникова в пункт пропуска не прибывала. Сообщается о ее задержании.

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