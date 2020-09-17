Кернес перебуває в свідомості в палаті інтенсивної терапії

Голова Харківської міської ради Геннадій Кернес, якому поставили діагноз коронавірусна інфекція Covid-19, проходить лікування від інфекції в палаті інтенсивної терапії. Він у свідомості. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив український бізнесмен Павло Фукс. "Зараз проходить курс лікування від COVID-19 в палаті інтенсивної терапії. Він у свідомості, тиск, як у космонавта", - написав Фукс. Також він додав, що Кернесу заборонили всі гаджети. Як тільки дозволять лікарі - мер Харкова обіцяв вийти на зв'язок. Як повідомляли Українські Новини, 15 вересня стало відомо, що голова Харківської міської ради Геннадій Кернес захворів на коронавірус і перебуває в лікарні в свідомості. Також в ЗМІ повідомляли, що евакуювати Кернеса в Німеччину прилетів той же літак , на якому перевозили до Німеччини Навального. Раніше в Харківській міській раді спростували чутки, що Геннадій Кернес впав у кому . За словами керівника пресслужби Харківської міськради Юрія Сидоренка, все чутки про те, що мер в комі і без свідомості поширюють телеграм-канали, близькі до політичних опонентів.