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17 вересня 2020, четвер, 20:14 8
Суспільство 2020-09-17T22:00:03+03:00
Українські Новини
Кернес перебуває в свідомості в палаті інтенсивної терапії

Кернес перебуває в свідомості в палаті інтенсивної терапії

Елена Новикова
Геннадій Кернес, Коронавірус, коронавірус у Кернеса
Геннадій Кернес. Фото: unian.net
Геннадій Кернес. Фото: unian.net

Голова Харківської міської ради Геннадій Кернес, якому поставили діагноз коронавірусна інфекція Covid-19, проходить лікування від інфекції в палаті інтенсивної терапії. Він у свідомості. Про це в своєму Telegram-каналі  повідомив український бізнесмен Павло Фукс. 

"Зараз проходить курс лікування від COVID-19 в палаті інтенсивної терапії. Він у свідомості, тиск, як у космонавта", - написав Фукс.

Також він додав, що Кернесу заборонили всі гаджети. Як тільки дозволять лікарі - мер Харкова обіцяв вийти на зв'язок.

Як повідомляли Українські Новини, 15 вересня стало відомо, що голова Харківської міської ради Геннадій Кернес захворів на коронавірус і перебуває в лікарні в свідомості

Також в ЗМІ повідомляли, що евакуювати Кернеса в Німеччину прилетів той же літак , на якому перевозили до Німеччини Навального.

Раніше в Харківській міській раді спростували чутки, що Геннадій Кернес впав у кому . За словами керівника пресслужби Харківської міськради Юрія Сидоренка, все чутки про те, що мер в комі і без свідомості поширюють телеграм-канали, близькі до політичних опонентів.

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