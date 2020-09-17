В Киеве начался сильный дождь и штормовой ветер

В Киеве в четверг, 17 сентября, ухудшилась погода. В ближайшие два часа в столице синоптики обещали грозу, которая началась буквально. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

Также синоптики сообщили, что в пятницу, 18 сентября, в Киеве ожидается штормовой ветер. Усиление скорости ветра ожидается до 15-24 м / с.

Первая половина дня в Киеве была ясной, но после обеда появились облака, которые до конца дня так никуда и не исчезнут.

Как сообщали Українські Новини, появился предварительный прогноз на всю осень.



Ранее синоптики показали, как изменится погода к концу недели.

Тем временем, в Украине последние теплые дни. Синоптики показали, как изменится погода к концу недели.

Так, сообщается, что завтра, 18 сентября, в Украине ожидается резкое похолодание и первые заморозки.

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