В Украину ворвется похолодание и первые заморозки. Прогноз синоптиков на неделю

Завтра, 18 сентября, в Украине ожидается резкое похолодание и первые заморозки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Гидрометцентра, передают Українськi Новини.

"18-19 сентября, в результате вторжения арктического воздуха, в Украине ожидается резкое понижение температуры воздуха: в западных, северных, восточных и центральных областях ночью до +2...+8 градусов тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки +0...+3 градусов", - говорится в нем.

Согласно сообщению, 18 сентября заморозки будут только на Волыни, во Львовской, Ривненской и Тернопольской областях, днем ​​до +9...+15 градусов тепла, в южной части и на Закарпатье ночью до +5...+10 градусов тепла, днем ​​до +14...+19 градусов.

Средняя суточная температура воздуха снизится на +10...+12 градусов.

Похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с, 20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода.

23-25 ​​сентября ожидается постепенное повышение температуры.

Как сообщали Українські Новини, появился предварительный прогноз на всю осень.

Также из-за аномальной жары Украина превратится в пустыню: народный синоптик прогнозирует небывалые неурожаи.

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