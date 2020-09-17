подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 сентября 2020, четверг, 05:50 38
Общество 2020-09-17T05:50:01+03:00
Українські Новини
В Украину ворвется похолодание и первые заморозки. Прогноз синоптиков на неделю

В Украину ворвется похолодание и первые заморозки. Прогноз синоптиков на неделю

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Холод. Фото: pixabay.com
Холод. Фото: pixabay.com

Завтра, 18 сентября, в Украине ожидается резкое похолодание и первые заморозки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Гидрометцентра, передают Українськi Новини.

"18-19 сентября, в результате вторжения арктического воздуха, в Украине ожидается резкое понижение температуры воздуха: в западных, северных, восточных и центральных областях ночью до +2...+8 градусов тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки +0...+3 градусов", - говорится в нем.

Согласно сообщению, 18 сентября заморозки будут только на Волыни, во Львовской, Ривненской и Тернопольской областях, днем ​​до +9...+15 градусов тепла, в южной части и на Закарпатье ночью до +5...+10 градусов тепла, днем ​​до +14...+19 градусов.

Средняя суточная температура воздуха снизится на +10...+12 градусов.

Похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с, 20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода.

23-25 ​​сентября ожидается постепенное повышение температуры.

Как сообщали Українські Новини, появился предварительный прогноз на всю осень.

Также из-за аномальной жары Украина превратится в пустыню: народный синоптик прогнозирует небывалые неурожаи.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине погода в Карпатах погода в Одессе

Резко похолодает и ударят первые заморозки. Синопт...
Из Европы идет дождевой фронт с холодом до +3: син...
Атмосферный фронт с дождями и заморозками: синопти...
Летняя жара продержится почти по всей Украине. Про...
КС признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ
Украина просит Беларусь "посадить" хасидов на двухнедельный карантин
Новости
Советник Зеленского рассказал, что будет с пенсиями в 2021: появятся дополнительные возможности для повышения 06:00
В Украину ворвется похолодание и первые заморозки. Прогноз синоптиков на неделю 05:50
Кабмин установил доплаты для пенсионеров. Кто получит дополнительные 400 гривен 05:30
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Доллар в Украине уже по 28,1 UAH/USD. Официальный курс валют 05:15
больше новостей
В раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА футболисты киевского "Динамо" сыграют с бельгийским "Гентом" 09:09
Карантин в Украине. Минздрав хочет изменить работу транспорта, школ и детсадов 19:33
Украинцы получают половину всех денежных переводов из-за границы через Приват24 18:35
Резко похолодает и ударят первые заморозки. Синоптики предупредили о смене погоды 00:00
Кернес в больнице, но находится в сознании. В Харьковском городском совете рассказали о состоянии здоровья мэра 11:45
больше новостей
Лукашенко заявил, что Украина готовит уничтожение Беларуси 19:33
На обслуживание Зеленского расходы бюджета хотят повысить в полтора раза 11:29
Решающий фактор для экономики: западные аналитики указали на серьезную проблему в НБУ 17:32
Андрей Деркач. Скриншот: пресс-конференция
Деркач опубликовал схемы воровства с тарифов и предложил снизить их на треть 15:22
МИД Израиля попросил Зеленского пустить тысячу хасидов в Украину 19:48
больше новостей
В "оранжевой" зоне отменили ограничение на перевозку пассажиров не более 50% от сидячих мест
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok