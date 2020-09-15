Последние теплые дни. Синоптики показали, как изменится погода к концу недели

И пока синоптик обещает осеннее похолодание в пятницу, 16 сентября в Киеве малооблачно, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +26…+28 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины малооблачно, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +25…+30 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью +7…+12 градусов, днем +21…+26 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +13…+15 градусов, днем +28…+30 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +13…+15 градусов, днем +28…+30 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +13…+15 градусов, днем +28…+30 градусов. На севере Украины малооблачно, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +25…+30 градусов. В центре Украины малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +25…+30 градусов. На востоке Украины малооблачно, без осадков, ветер северный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +23…+28 градусов. На юге Украины малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +25…+30 градусов. В Крыму малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +24…+29 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +14…+16 градусов, днем +26…+28 градусов. 15 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20…+23 градуса, в Днепре возле Киева +19 градусов. Погода 16 сентября. Карта: Укргидрометцентр Уже в четверг, 17 сентября, в западных и северных областях пройдут дожди. Температура днем пойдет на спад. Погода 17 сентября. Карта: Укргидрометцентр В пятницу температура воздуха будет от +13 до +24 градусов днем, температура ночью - +6..+16 градусов. Погода 18 сентября. Карта: Укргидрометцентр В субботу ожидается +14..+19 днем, ночью +5..+12 градусов. Погода 19 сентября. Карта: Укргидрометцентр Как сообщали Українські Новини, появился предварительный прогноз на всю осень.