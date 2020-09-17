После нескольких дней падения гривна подорожала перед входными

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18-20 сентября, на 0,68 коп. до 28,1127 UAH/USD после того, как нацвалюта несколько недель дешевела.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 сентября, на 6,39 коп. до 28,1195 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,2007 1 доллар США 28,1127 1 швейцарский франк 30,8795 10 иен 2,6879 10 российских рублей 3,7406 1 евро 33,1744

Как сообщали Українські Новини, по мнению главы совета НБУ Богдана Данилишина, девальвация гривны окажет положительное влияние на государственный бюджет.

Ранее Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 сентября, на 5,53 коп. до 28,0556 UAH/USD.

Тем временем, 17 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 16 сентября на 4,79 коп. до 28,1806 UAH/USD, курс покупки – понизился на 4,56 коп. до 27,9394 UAH/USD.

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