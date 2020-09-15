Девальвация гривны окажет положительное влияние на госбюджет, — глава совета НБУ

Глава совета Национального банка Богдан Данилишин считает, что девальвация гривны окажет положительное влияние на увеличение поступлений в государственный бюджет таможенных пошлин в иностранной валюте.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"14 сентября по состоянию на 12:00 курс гривны на межбанковском рынке достиг 28,00 UAH/USD. Ослабление гривны к иностранным валютам, которое наблюдается с начала сентября, вызывает в обществе вопрос о способности НБУ удерживать под контролем ситуацию на валютном рынке. Хочу сразу успокоить, ситуация прогнозируемая и находится под пристальным мониторингом экспертов Нацбанка", - сообщил Данилишин.

По его словам, переоценка балансовой стоимости государственного долга, номинированного в иностранной валюте, не скажется на способности государства осуществлять долговые выплаты по гривневым и валютным заимствованиям.

Остаток средств в иностранной валюте на счетах правительства является достаточным для осуществления всех запланированных выплат по госдолгу до конца года в соответствии с законом "О государственном бюджете на 2020 год".

"Вместе с тем ослабление курса гривны окажет положительное влияние на увеличение поступлений в госбюджет таможенных пошлин в иностранной валюте, сумма которых пересчитывается по официальному курсу Национального банка", - подчеркнул глава совета.

Как сообщали Українськi Новини, Данилишин считает, что курс гривны до конца года останется стабильным.

Кроме того, экономист рассказал, в чем выгоднее хранить сбережения.

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