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  • Девальвация гривны окажет положительное влияние на госбюджет, — глава совета НБУ
15 сентября 2020, вторник, 14:18 586
Экономика 2020-09-15T16:15:02+03:00
Українські Новини
Девальвация гривны окажет положительное влияние на госбюджет, — глава совета НБУ

Девальвация гривны окажет положительное влияние на госбюджет, — глава совета НБУ

Валерия Драгомирова
НБУ, Госбюджет, Доллар, Девальвация, девальвация курса гривны
Курс доллара
Курс доллара

Глава совета Национального банка Богдан Данилишин считает, что девальвация гривны окажет положительное влияние на увеличение поступлений в государственный бюджет таможенных пошлин в иностранной валюте.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"14 сентября по состоянию на 12:00 курс гривны на межбанковском рынке достиг 28,00 UAH/USD. Ослабление гривны к иностранным валютам, которое наблюдается с начала сентября, вызывает в обществе вопрос о способности НБУ удерживать под контролем ситуацию на валютном рынке. Хочу сразу успокоить, ситуация прогнозируемая и находится под пристальным мониторингом экспертов Нацбанка", - сообщил Данилишин.

По его словам, переоценка балансовой стоимости государственного долга, номинированного в иностранной валюте, не скажется на способности государства осуществлять долговые выплаты по гривневым и валютным заимствованиям.

Остаток средств в иностранной валюте на счетах правительства является достаточным для осуществления всех запланированных выплат по госдолгу до конца года в соответствии с законом "О государственном бюджете на 2020 год".

"Вместе с тем ослабление курса гривны окажет положительное влияние на увеличение поступлений в госбюджет таможенных пошлин в иностранной валюте, сумма которых пересчитывается по официальному курсу Национального банка", - подчеркнул глава совета.

Как сообщали Українськi Новини, Данилишин считает, что курс гривны до конца года останется стабильным.

Кроме того, экономист рассказал, в чем выгоднее хранить сбережения

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