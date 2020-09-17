Доллар в Украине уже по 28,1 UAH/USD. Официальный курс валют

В то время, как гривна стремительно дешевеет, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 сентября, на 6,39 коп. до 28,1195 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 сентября, на 5,53 коп. до 28,0556 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,5216 1 доллар США 28,1195 1 швейцарский франк 31,0301 10 иен 2,6768 10 российских рублей 3,7564 1 евро 33,3877



Как сообщали Українські Новини, по мнению главы совета НБУ Богдана Данилишина, девальвация гривны окажет положительное влияние на государственный бюджет.



Кроме того, украинцы получают половину всех денежных переводов из-за границы через Приват24. По данным Приватбанка, за последний год доля переводов, получаемых наличными в кассе банка, упала на 13 п. п. - с 37% до 24%.



Тем временем Министерство финансов разместило ОВГЗ на 2,9 млрд гривен и 112 миллионов долларов.

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