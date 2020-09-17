Доллары и евро подешевели. Курс валют в обменниках в четверг

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 16 сентября на 4,79 коп. до 28,1806 UAH/USD, курс покупки – понизился на 4,56 коп. до 27,9394 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 9,84 коп. до 32,8090 UAH/EUR, курс продажи понизился на 14,39 коп. до 33,3048 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,9394 28,1806 32,8090 33,3048 3,33 3,87 Максимальный 28,0500 28,3000 33,1200 33,6000 3,72 5,00 Минимальный 27,7500 28,1000 32,5000 33,1000 2,50 3,71

Как сообщали Українські Новини, по мнению главы совета НБУ Богдана Данилишина, девальвация гривны окажет положительное влияние на государственный бюджет.



Кроме того, НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 сентября, на 6,39 коп. до 28,1195 UAH/USD.



Тем временем украинцы получают половину всех денежных переводов из-за границы через Приват24. По данным Приватбанка, за последний год доля переводов, получаемых наличными в кассе банка, упала на 13 п. п. - с 37% до 24%.

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