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  • Посол Израиля заявил, что хасиды должны вернутся в Беларусь, а оттуда - домой
17 сентября 2020, четверг, 15:15 1188
Мир 2020-09-17T16:00:01+03:00
Українські Новини
Посол Израиля заявил, что хасиды должны вернутся в Беларусь, а оттуда - домой

Посол Израиля заявил, что хасиды должны вернутся в Беларусь, а оттуда - домой

Ольга Фандорина
Израиль, Хасиды, Хасиды в Украине, Посол Израиля
Хасиды на границе. Фото: пресс-служба ГПСУ
Хасиды на границе. Фото: пресс-служба ГПСУ

Посол Израиля поддержал решение Украины о недопуске иностранных туристов в страну из-за условий карантина и заявил, что хасиды должны вернутся домой через Беларусь. Об этом заявил в интервью "Левому берегу" посол Израиля в Украине Джоэл Лион.

По его данным, сейчас от 400 до 800 хасидов находятся в Беларуси и хотят въехать в Украину.

"Мы им говорим, что они должны вернуться в Беларусь, а оттуда - домой в Израиль, потому что в Украину въезжать нельзя. Вместе с раввином Стамблером - главой Федерации еврейских общин Украины, раввином Каминецким и раввином Ротманом мы смогли доставить им еду и воду", - отметил он.

Посол уточнил, что у них есть возможность выехать в Гомель, в Минск и оттуда вернуться в Израиль. В стране надеются, что гуманитарного кризиса не будет.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство внутренних дел Израиля просит Президента Владимира Зеленского содействовать пропуску в Украину паломников-хасидов.

Кабмин решил закрыть пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью.

Кроме того, Офис Президента связал ситуацию с хасидами на границе с "личным оскорблением де-факто белорусских властей". 

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