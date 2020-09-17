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  • Посол Ізраїлю заявив, що хасиди мають повернуться до Білорусі, а звідти - додому
17 вересня 2020, четвер, 15:15 8
Світ 2020-09-17T16:15:02+03:00
Українські Новини
Посол Ізраїлю заявив, що хасиди мають повернуться до Білорусі, а звідти - додому

Посол Ізраїлю заявив, що хасиди мають повернуться до Білорусі, а звідти - додому

Ольга Фандорина
Рош Ха-Шана, Білорусь, Ізраїль, Хасиди, Посол Ізраїлю
Хасиди на кордоні. Фото: пресслужба ДПСУ
Хасиди на кордоні. Фото: пресслужба ДПСУ

Рішення України про недопуск іноземних туристів в країну через умови карантину посол Ізраїлю підтримав і заявив, що хасиди мають повернуться додому через Білорусь.  Про це  заявив в інтерв'ю "Лівому берегу"  посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон.

За його даними, зараз від 400 до 800 хасидів перебувають в Білорусі і хочуть в'їхати в Україну.

"Ми їм говоримо, що вони мають повернутися до Білорусі, а звідти - додому в Ізраїль, тому що в Україну в'їжджати не можна. Разом з рабином Стамблер - головою Федерації єврейських громад України, рабином Камінецький і рабином Ротманом ми змогли доставити їм їжу і воду" , - зазначив він.

Посол уточнив, що у них є можливість виїхати в Гомель, до Мінська і звідти повернутися в Ізраїль. У країні сподіваються, що гуманітарної кризи не буде.

Як повідомляли Українськi Новини,  Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю просило президента Володимира Зеленського  сприяти пропуску в Україну паломників-хасидів.

Кабмін вирішив закрити пункт пропуску "Нові Яриловичі"  на кордоні з Білоруссю.

Крім того,  Офіс президента пов'язав ситуацію з хасидами на кордоні  з "особистою образою де-факто білоруської влади". 

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