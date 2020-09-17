Посол Ізраїлю заявив, що хасиди мають повернуться до Білорусі, а звідти - додому

Рішення України про недопуск іноземних туристів в країну через умови карантину п осол Ізраїлю підтримав і заявив, що хасиди мають повернуться додому через Білорусь. Про це заявив в інтерв'ю "Лівому берегу" посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон.

За його даними, зараз від 400 до 800 хасидів перебувають в Білорусі і хочуть в'їхати в Україну.

"Ми їм говоримо, що вони мають повернутися до Білорусі, а звідти - додому в Ізраїль, тому що в Україну в'їжджати не можна. Разом з рабином Стамблер - головою Федерації єврейських громад України, рабином Камінецький і рабином Ротманом ми змогли доставити їм їжу і воду" , - зазначив він.

Посол уточнив, що у них є можливість виїхати в Гомель, до Мінська і звідти повернутися в Ізраїль. У країні сподіваються, що гуманітарної кризи не буде.

Як повідомляли Українськi Новини, Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю просило президента Володимира Зеленського сприяти пропуску в Україну паломників-хасидів.

Кабмін вирішив закрити пункт пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю.

Крім того, Офіс президента пов'язав ситуацію з хасидами на кордоні з "особистою образою де-факто білоруської влади".

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