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17 сентября 2020, четверг, 10:33 2519
СМИ 2020-09-17T11:15:02+03:00
Українські Новини
После статьи об операциях турецкой разведки в Украине журналисту вскрыли машину и украли ноутбук, - СМИ

После статьи об операциях турецкой разведки в Украине журналисту вскрыли машину и украли ноутбук, - СМИ

Татьяна Зотова
Кража, Автомобиль, Ноутбук, Журналист, Сибирцев
Кража из автомобиля. Фото: Facebook
Кража из автомобиля. Фото: Facebook

У журналиста портала "Страна" Александра Сибирцева украли из автомобиля ноутбук. Это случилось после того, как вышел его материал о том, как турецкие спецслужбы при помощи СБУ похитили курдского политика Ису Озера в Одессе.

О взломе своего авто и краже Александр Сибирцев написал на своей странице Facebook.

"Друзья, у меня из машины украден ноутбук. Если к вам от меня в ФБ, Телеге или в Ватсаппе придут какие либо странные - подчеркиваю, странные ссылки или сообщения - значит через мой украденный комп воры пытаются или разжалобить, или спровоцировать", - написал журналист.

Однако, по его мнению, подозрительным кажется тот момент, что кража произошла сразу после выхода его материала о действиях турецкой разведки MIT в Украине в сотрудничестве с СБУ.

"Пару дней назад вышел мой материал о беспредельных действиях турецкой разведки MIT в Украине. Машина моя на вид, ну совсем не богатая и не современная. Комп - совсем дешевый, не был виден ворам потенциальным - сильно затонировано и ночь. Бомбанули авто за 7 минут на видном месте перед центральным входом в АТБ под фонарями. Сканировали сигнализацию. Что наводит на размышления", - пишет Александр Сибирцев.

Он уже обратился по поводу кражи в полицию.

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