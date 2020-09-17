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17 сентября 2020, четверг, 13:06 273
Силовые структуры 2020-09-17T13:18:02+03:00
Українські Новини
Картины Порошенко могут конфисковать из-за неуплаты налога, - Бабиков

Картины Порошенко могут конфисковать из-за неуплаты налога, - Бабиков

Надежда Комендантова
Конфискация, Коллекция картин, Петр Порошенко, Александр Бабиков, картины Порошенко
Петр и Марина Порошенко. Скриншот видео
Петр и Марина Порошенко. Скриншот видео

Заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Бабиков допускает конфискацию по решению суда в доход государства коллекции картин бывшего Президента Петра Порошенко, которую недавно повторно арестовали.

Об этом он сообщил в интервью изданию "КП в Украине", передают Українськi Новини.

"А весь шум вокруг коллекции вызван только тем, что по Уголовному кодексу предметы контрабанды подлежат конфискации в доход государства. И если в суде этот факт будет доказан, картины станут достоянием народа. Сейчас направлены международно-правовые поручения в ряд зарубежных стран, чтобы установить обстоятельства приобретения коллекции", - сказал он.

По его словам, коллекция картин выезжала как имущество консульства Сейшельских островов, а заезжала назад как картины, принадлежащие Порошенко.

"Но вопрос остается открытым – почему тогда не были заплачены деньги? Это вынуждает нас расследовать всю цепочку обстоятельств и расставить точки над "і", - отметил Бабиков.

Он добавил, что в 2006 году коллекция была приобретена на международных аукционах.

"На тот момент законодательство предполагало, что для перемещения культурных ценностей их необходимо задекларировать и заплатить в бюджет Украины за ввоз на ее территорию. На тот момент сумма составляла бы около 9 миллионов гривен. Чтобы избежать уплаты таможенного сбора, картины завозили в нашу страну как имущество консульского учреждения Сейшельских островов – поскольку имущество дипломатических учреждений не подлежит налогообложению. Согласно позиции Верховного Суда, произошла контрабанда предметов культурных ценностей. Позже, в 2013 году, коллекция выезжала за рубеж и еще раз возвращалась", - резюмировал замдиректора ГБР.

Как сообщали Українськi Новини, суд повторно наложил арест на коллекцию картин бывшего Президента Петра Порошенко, завод "Кузница на Рыбальском" также находится под арестом.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает перспективным дело о картинах из коллекции бывшего Президента Петра Порошенко, которое расследует Госбюро расследований.

Ранее Порошенко вместо допроса пошел в музей открывать выставку своей коллекции картин в музее Ивана Гончара.

Тем временем, искусствоведы оценили коллекцию русских пейзажей Порошенко и признали, что в коллекции экс-президента нет общего стиля и цельного вкуса. 

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Картины Порошенко могут конфисковать из-за неуплаты налога, - Бабиков
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