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01 сентября 2020, вторник, 17:09 448
Транспорт 2020-09-01T17:45:01+03:00
Українські Новини
Из-за запрета на въезд иностранцев МАУ отменяет рейсы и сокращает частоту полетов. Куда нельзя полететь

Из-за запрета на въезд иностранцев МАУ отменяет рейсы и сокращает частоту полетов. Куда нельзя полететь

Кира Молчанова
Кабмин, Иностранцы, МАУ, Отмена рейсов
Аэропорт. Фото: Pixabay
Аэропорт. Фото: Pixabay

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменила рейсы в 6 городов и сократила частоту полетов по 6 маршрутам из-за запрета Кабинета Министров на въезд иностранцев в Украину.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" существенно сокращает программу полетов на период с 1 сентября по 24 октября 2020 года", - сказано в нем.

Начиная с 14 сентября отменяются рейсы из Киева в Запорожье, Мадрид, Барселону, Женеву, Берлин и Кишинев.

Также произойдет сокращение частоты рейсов по маршрутам из Киева в Одессу, Дюссельдорф, Брюссель, Тель-Авив, Харьков и Днипро.

Согласно обновленному расписанию, в указанный период будут осуществляться рейсы из Киева в Амстердам, Лондон, Дюссельдорф, Париж, Брюссель, Милан, Дубай, Каир, Мюнхен, Тбилиси, Баку, Ереван, Стамбул, Тель-Авив, Прагу, Мадрид, Нью-Йорк, Львов, Одессу, Херсон, Харьков, Днипро, из Одессы - в Стамбул и Тель-Авив, также в Тель-Авив из Львова, Харькова и Днипра.

Отмечается, что в дальнейшем расписание рейсов МАУ может подвергаться новым изменениям с учетом последствий ограничения пересечения границ украинскими и иностранными гражданами.

Как сообщали Українськi Новини, ранее МАУ планировала отменить рейсы в 9 городов по той же причине.

До этого несколько десятков работников туристической сферы проводят пикет возле Кабинета Министров против решения Кабинета Министров закрыть границы для иностранцев с 28 августа.

Авиакомпания SkyUp пока не планирует изменений в расписании международных рейсов в связи с запретом Кабинета Министров на въезд в Украину иностранцев.

26 августа Кабинет Министров запретил въезд на территорию Украины иностранцам, кроме отдельных категорий, с 00:00 29 августа по 00:00 28 сентября.

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