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12 сентября 2020, суббота, 05:45 145
Финансы 2020-09-12T05:45:01+03:00
Українські Новини
Лекарства дорожают, а электроника дешевеет, но медленно. Как инфляция бьет по кошелькам украинцев

Лекарства дорожают, а электроника дешевеет, но медленно. Как инфляция бьет по кошелькам украинцев

Кира Молчанова
Цены, Инфляция, инфляция в Украине, Потребительская инфляция
Инфляция. Фото: pixabay.com
Инфляция. Фото: pixabay.com

Национальный банк отмечает, что инфляция сохраняется ниже целевого диапазона центробанка.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В августе 2020 потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 2,5% (с 2,4% в июле).

В месячном измерении цены снизились на 0,2%.

"Потребительская инфляция находилась ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. и оставалась ниже по сравнению с прогнозом, опубликованным в инфляционном отчете за июль 2020 года", - говорится в сообщении.

Подорожание энергоносителей и отображение эффектов слабой гривны были в основном нивелированы замедлением роста цен на продукты питания, в том числе за счет хорошего урожая овощей и наращивания импортного предложения отдельных товаров.

Базовая инфляция ожидаемо ускорилась (до 3,2% г/г).

Замедлилось падение цен на непродовольственные товары (до 0,2% г/г).

Это обусловлено как ослаблением гривны в предыдущие месяцы, так и реализацией отложенного спроса на отдельные товары со стороны потребителей.

Так, меньшими темпами падали цены на бытовую технику и электронику.

Ускорился рост стоимости автомобилей, лекарств и других медицинских товаров.

Зато усилилось падение цен на другие товары не первой необходимости - одежду и обувь, посуду, домашний текстиль.

Это может объясняться сравнительно меньшим влиянием курсового фактора на них из-за наличия у предприятий запасов предыдущих коллекций и осуществления закупок заранее.

Темпы роста стоимости услуг незначительно замедлились (до 8,2% г/г).

Слабый спрос и усиление карантина в отдельных областях сдерживали рост стоимости услуг кинотеатров, заведений общественного питания, курсов иностранного языка.

Замедлился также рост стоимости медицинских услуг.

Зато в результате реализации отложенного спроса стремительно сократились темпы падения цен на туристические услуги.

Фактическая потребительская инфляция остается ниже целевого диапазон 5% ± 1 п.п., однако с оживлением потребительского спроса и экономической активности на фоне низкой базы сравнения прошлого года ожидается, что она вернется в пределы целевого диапазона до конца текущего года.

Как сообщали Українські Новини, в августе 2020 года базовый индекс потребительских цен повысился на 0,1%.

В июле 2020 года базовый индекс потребительских цен составил -0,1%.

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