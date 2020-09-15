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  • Украинцы получают половину всех денежных переводов из-за границы через Приват24
15 сентября 2020, вторник, 18:35 217
Экономика 2020-09-15T18:45:10+03:00
Українські Новини
Украинцы получают половину всех денежных переводов из-за границы через Приват24

Украинцы получают половину всех денежных переводов из-за границы через Приват24

Ольга Фандорина
Приватбанк, денежные переводы, перевод денег, Приват24

В то время, как украинцы смогут снимать "наличку" с карт на кассах, каждый второй денежный перевод из-за границы украинцы получают через интернет-банкинг Приват24.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українськi Новини.

"Каждый второй денежный перевод, который украинцы в течение 2020 получили из-за рубежа с помощью Приватбанка, был выплачен через мобильный банк Приват24", - говорится в сообщении.

Отмечается, за январь-август доля переводов, полученных через Приват24, выросла на 13 п.п. до 48% по сравнению с  аналогичным периодом прошлого года (35%).

По данным Приватбанка, за последний год доля переводов, получаемых наличными в кассе банка, упала на 13 п. п. - с 37% до 24%.

Указывается, что всего на данный момент через дистанционные каналы обслуживания: интернет-банк, терминалы самообслуживания и банкоматы банка выплачивается 76% иностранных переводов.

Согласно сообщению, с начала 2020 года международные переводы через сервисы Приватбанка, доля которого, по данным Национального банка, в общем объеме выплат денежных переводов в стране составляет 54%, получили 1,3 млн украинцев, что на 14% больше по сравнению с 2019 годом.

Ранее у "Приватбанка" заработало единое приложение для физлиц и предпринимателей.

Также в Приват24 появилась функция оплаты товара лицом. Как это работает.

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