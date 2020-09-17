В Раду внесли постановление об отставке министра финансов Марченко

В Верховную Раду подали проект постановления об увольнении министра финансов Сергея Марченко.

Об этом пишет the page.



Согласно пояснительной записке к проекту постановления, причиной такого решения стало недополучение госбюджетом минимум 2,7 млрд грн из-за так называемых "скруток" — операций по противоправному формированию НДС. Кроме того, было зафиксировано существенное падение поступлений по акцизному налогу с розничных продаж.

Постановление об увольнении Марченко. Документ: the page

По итогам пяти месяцев этого года задекларировано 245 млн грн, при этом по итогам прошлого года было задекларировано 715 млн грн, а в 2018-м — 840 млн грн, говорится в документе.

В то же время, по данным СМИ, сумма взяток должностным лицам Государственной налоговой службы составила 135 млн грн.



Как сообщали Українські Новини, глава Минфина Марченко в августе получил вдвое меньше своего зама.



Кроме того, за первый месяц работы глава Минфина Марченко получил 50 тыс гривен.



Тем временем Кабмин предлагает Раде принять госбюджет-2021 с дефицитом в 270 млрд гривен.

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