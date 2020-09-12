Глава Минфина Марченко в августе получил вдвое меньше своего зама

Заработная плата министра финансов Сергея Марченко, который в июле заработал в 3,5 раза меньше, чем его заместитель, за август составила 49,7 тыс. гривен, его заместителей - от 26 тыс. гривен до 96,6 тыс. гривен, государственного секретаря министерств - 41,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства финансов на запрос Українських Новин.

Отмечается, что с учетом ограничений по размеру зарплат чиновников, установленному законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год", сумма средств, начисленная Марченко в августе, составила 49 713 гривен (из них 4 844 гривны составили отпускные за август).

Зарплата первого заместителя министра Дениса Улютина составила 96 629 гривен (в том числе 46 930 гривен материальной помощи на оздоровление и 4 830 гривен отпускных), заместителей Светланы Воробей - 88 439 гривен (в том числе 47 062 гривны материальной помощи на оздоровление и 17 762 гривны отпускных), Романа Ермоличева - 47 230 гривны, Юрия Драганчука - 90 070 гривен (в том числе 46 597 гривен помощи на решение социально-бытовых вопросов и 8 081 гривна отпускных), Василия Шкуракова - 47 230 гривен, Александра Кавы - 25 977 гривен, госсекретаря Дмитрия Самоненко - 41 203 гривны.

Зарплата Сергея Марченко. Документ

Как сообщали Українськi Новини, за первый месяц работы глава Минфина Марченко получил 50 тыс гривен.

Тем временем Федоров в последний месяц лета снова получил "карантинную зарплату" 47 тыс. гривен.

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