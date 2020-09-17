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17 вересня 2020, четвер, 10:07 28 Документ
Верховна Рада і партії 2020-09-17T11:00:02+03:00
Українські Новини
У Раду внесли постанову про відставку міністра фінансів Марченка

У Раду внесли постанову про відставку міністра фінансів Марченка

Валерия Драгомирова
Верховна Рада, Міністерство фінансів, звільнення, постанова, Сергій Марченко
Сергій Марченко. Фото: president.gov.ua
Сергій Марченко. Фото: president.gov.ua

У Верховну Раду подали проєкт постанови про звільнення міністра фінансів Сергія Марченка.

Про це пише the page


Згідно з пояснювальною запискою до проєкту постанови, причиною такого рішення стало недоотримання держбюджетом мінімум 2,7 млрд грн через так званих "скруток" - операцій з протиправного формування ПДВ. Крім того, було зафіксовано істотне падіння надходжень з акцизного податку з роздрібних продажів.

Постанова про звільнення Марченко. документ:Постанова про звільнення Марченка. Документ: the page

За підсумками п'яти місяців цього року задекларовано 245 млн грн, при цьому за підсумками минулого року було задекларовано 715 млн грн, а в 2018-м - 840 млн грн, сказано в документі.

За даними ЗМІ, сума хабарів посадовим особам Державної податкової служби становила 135 млн грн.

Як повідомляли Українські Новини, глава Мінфіну Марченко в липні отримав меншу зарплату, ніж його заступник. 

Тим часом Кабмін пропонує Раді прийняти держбюджет-2021 з дефіцитом в 270 млрд гривень. 

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