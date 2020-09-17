У Раду внесли постанову про відставку міністра фінансів Марченка

У Верховну Раду подали проєкт постанови про звільнення міністра фінансів Сергія Марченка .

Про це пише the page.



Згідно з пояснювальною запискою до проєкту постанови, причиною такого рішення стало недоотримання держбюджетом мінімум 2,7 млрд грн через так званих "скруток" - операцій з протиправного формування ПДВ. Крім того, було зафіксовано істотне падіння надходжень з акцизного податку з роздрібних продажів.

Постанова про звільнення Марченка. Документ: the page

За підсумками п'яти місяців цього року задекларовано 245 млн грн, при цьому за підсумками минулого року було задекларовано 715 млн грн, а в 2018-м - 840 млн грн, сказано в документі.

За даними ЗМІ, сума хабарів посадовим особам Державної податкової служби становила 135 млн грн.



Як повідомляли Українські Новини, глава Мінфіну Марченко в липні отримав меншу зарплату, ніж його заступник.



Тим часом Кабмін пропонує Раді прийняти держбюджет-2021 з дефіцитом в 270 млрд гривень.

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